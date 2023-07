Journalistförbundet uppmanar regeringspartierna att respektera pressfriheten

Uppmaningen kommer efter att politiker från Sannfinländarna och Samlingspartiet kritiserat en redaktör inte bara för innehållet i hennes kolumn utan också henne som person.

Journalistförbundet påminner regeringspartierna om att pressfrihet är en av demokratins hörnstenar och bör respekteras. Förbundet skriver på Twitter att en del av sannfinländarnas och samlingspartiets politiker misskrediterar en redaktör på Iltalehti för andra dagen i följd och att misskrediteringen riktar sig mot redaktörens person.

En amerikansk förening för kvinnliga journalister, The Coalition for Women in Journalism, tar också ställning i fallet som handlar om att tidningen Iltalehtis redaktör Ida Erämaa utsatts för kraftig kritik som delvis riktats mot hennes person för en kolumn som hon skrivit. CFWIJ skriver på twitter att de fördömer försök att attackera journalisters trovärdighet och uppmanar medlemmarna i Finlands nya regering att respektera pressfriheten.

I sin kolumn skriver Erämaa bland annat att det är alarmerande att sannfinländarna vill begränsa pressfriheten när medierna lyfter fram sannfinländska kopplingar till högerextremism.

Erämaa skriver också att avslöjanden om sådana kopplingar hos beslutsfattarna inte visar på att medierna tar ställning utan på en fungerande informationsförmedling och övervakning av maktutövningen, och hon nämner också fall där medierna kritiserat beslut som fattats av den tidigare regeringen.

Bland annat har Wille Rydman och Sebastian Tynkkynen kommit med frän kritik mot kolumnen och Erämaas person på Twitter.

Helsingin Sanomat har rapporterat om fallet.