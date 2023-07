AC Milan-löftet i landslaget för första gången – här är fotbollsdamernas trupp till månadens landskamper

Målvakter:

Tinja-Riikka Korpela, AS Roma

Anna Tamminen, Hammarby IF

Anna Koivunen, IFK Kalmar

Utespelare:

Natalia Kuikka, Portland Thorns

Eva Nyström, Hammarby IF

Elli Pikkujämsä, Racing Louisville

Emma Koivisto, Liverpool FC

Nora Heroum, Parma Calcio 1913

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Nea Lehtola, Brøndby IF

Adelina Engman, Hammarby IF

Emma Peuhkurinen, KIF Örebro

Katariina Kosola, KIF Örebro

Vilma Koivisto, IFK Norrköping

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, KuPS

Olga Ahtinen, Linköpings FC

Ria Öling, FC Rosengård

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Aada Nurmi, HPS

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Vittsjö GIK

Heidi Kollanen, KIF Örebro

Oona Sevenius, AC Milan