Svenska landslagsstjärnan återvände till hemlandet och hamnade i strid med egna fans – nu får Hedvig Lindahl lämna Djurgården i förtid

40-åriga Hedvig Lindahl kom till Djurgårdens IF som stort nyförvärv under sommaren 2022 från Atlético Madrid. Nu bryter klubben hennes kontrakt sex månader i förtid.

Lindahl kom till den svenska högstaligaklubben med två OS-silver och två VM-brons i bagaget. Den meriterade målvakten hade varit given etta mellan stolparna i det svenska landslaget sedan år 2005 och har 189 landskamper bakom sig.

Men lätt har det inte varit. Under hösten spelade Lindahl 10 matcher med 26 insläppta mål och laget slutade på en floppartad 10:e plats i ligatabellen. Den här säsongen har Lindahl tampats med skador och hunnit spela endast 4 matcher med 10 insläppta mål. Djurgården är nu under pågående säsong på 10:e plats och har inte vunnit sedan den 9:e juni.

Det har också uppkommit spänningar mellan klubbens supportrar och Lindahl under hennes vistelse i klubben, vilket påverkat på beslutet att bryta kontraktet i förtid.

Lindahl har uttryckt sin oro över att våldet från herrfotbollens läktare ska slå över till damfotbollen, då supportar från herrlagen allt mer börjat synas på damlagens matcher.

Besvikelse efter brutet kontrakt: ”Skulle ha tvingats anpassa mig”

Lindahl kritiserades för en tweet, där hon hyllade rivalen Hammarbys supportrar efter hennes andra match i klubben, och för att ha givit hennes tröja till en Hammarbyanhängare efter matchen.

Hon menar att hon blivit trakasserad flera gånger efter det. Samtidigt har hon fortsatt vara tydlig med sina åsikter kring till exempel läktarkultur.

– Det vill inte vi ha. Det ska bara bort. Sedan är det inte inne på arenan och folk måste ta ansvar för sina egna beteenden, så klart. Men där kanske klubbar på damsidan rent generellt kan stå sida vid sida, sade Lindahl till Expressen i maj efter Stockholmsderbyt mellan Djurgården och Hammarby.

– Trotsa rivalitet och säga: ”Nej”. Precis som klubbarna gjorde vad gäller att kasta in saker på plan. Mer sådant. Sätta ner foten tillsammans. AIK, Djurgården och Hammarby säger nej till det här i Stockholmsderbyn.

Lindahl är besviken att det gick som det gick i Djurgården.

– Jag skulle ha tvingats anpassa mig en hel del för att fortsätta. Jag hade önskat att jag uppnått en överenskommelse med supportrarna, men tyvärr hände det inte, sade Lindahl till BBC Sport.

– Allt blev lite av en kulturchock. Jag borde ha informerat mig bättre om vad som förväntas av en i en storklubb i Sverige.

Bildtext Våldet i svensk herrfotboll har varit ett hett diskussionsämne. Bild: STELLA Pictures/Magnus Liljegren/All Over Press Djurgårdens IF Fotboll

Framtiden oklar

Veteranmålvakten Lindahl är i nuläget osäker huruvida hennes karriär kommer att fortsätta.

– Det återstår att se, men just nu försöker jag hålla igång och träna. Jag är redo om det finns någon klubb som behöver en målvakt och ser ett värde i mig. Det är klart man vill kontrollera sitt avslut om man kan. Men jag vet att jag inte står och faller med det, säger hon till Aftonbladet (bakom betalmur).

Lindahl har under sin klubbkarriär spelat för storklubbar som Chelsea, Atlético Madrid och Wolfsburg.

Under tisdagen rapporterade Djurgården att de hittat en ersättare för Lindahl. 27-åriga Therese Sessy Åsland förstärker truppen inför höstsäsongen.

– Vi har tittat efter spelare som kan kliva in och höja oss ytterligare mot de målsättningarna vi har satt. Där tror vi att Sessy Åsland är ett steg i rätt riktning. Hon kommer in med mentalitet och med ett positionsspel där vi i dagsläget känner att vi behöver få in en ny spelare med de spetsegenskaperna, kommenterade Djurgårdens sportchef Jean Balawo om nyförvärvet på lagets hemsida.

– Hon är bra med fötterna, tuff i närkamperna och hon levererar bra avslut. Vi har följt henne under en längre tid så det är skönt att hon landar hos oss.