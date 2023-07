Måndagen 3 juli var jordens varmaste dag

Måndagen var den varmaste dag som någonsin har uppmätts globalt. El Niño-fenomenets återkomst kan göra att även det kommande året blir ytterst varmt, med en hel del obehagliga bieffekter.

Genomsnittstemperaturen på jorden uppgick under måndagen till 17,01 grader Celsius. Det visar mätningar från USA:s centrum för miljöprognoser NCEP (National Centers for Environmental Prediction).

Det var första gången i mäthistorien som gränsen 17 grader passerades.

Det tidigare globala värmerekordet, 16,92 grader, sattes i augusti 2016, och på nytt den 24 juli 2022. NCEP:s mätningar sträcker sig tillbaka till 1979.

Rekordsiffran behöver bestyrkas genom andra mätningar. Men det kan hända att ännu högre medeltemperaturer snart rapporteras, då sommaren på norra halvklotet nätt och jämnt hunnit börja.

Bildtext Södra Spanien upplevde extremt höga temperaturer för några veckor sedan. Bild: EPA-EFE Spanien,hög temperatur,hetta,Córdoba

– Det här är ingen milstolpe vi borde fira, säger klimatforskaren Friederike Otto, verksam vid Grantham Institute for Climate Change and the Environment i London.

– Det är en dödsdom för människor och ekosystem.

Vanligen ligger jordens genomsnittstemperatur varje dag mellan 12 och strax under 17 grader, oavsett årstid.

El Niño medför hälsorisker och matbekymmer

I södra USA har de senaste veckorna varit bland de hetaste någonsin. I Kina pågår en värmebölja med temperaturer på över 35 grader, och i Nordafrika har kvicksilvret stigit närmare 50 grader.

Även i Antarktis, där det nu är vinter, är det påfallande milt. På den ukrainska forskningsstationen Vernadskij överskreds nyligen +8,7 grader, det gällande värmerekordet för juli.

Värmerekordet från 2016 sammanföll med El Niño-fenomenet över Stilla havet. Nu är fenomenet i färd med att infalla på nytt, och klimatförändringen bidrar till utvecklingen.

Med nya värmeböljor ökar sannolikheten för olika farsoter. Världshälsoorganisationen WHO bekymras speciellt över myggburna sjukdomar, som malaria, denguefeber och zikavirus. Även kolera och olika infektionssjukdomar, som mässling och meningokockinfektion, kan gynnas av hetare väderlek.

Varmare väder medför dessutom större risk för skogs- och gräsbränder, missväxt och livsmedelbrist.

– Många av de länder som El Niño påverkar mest, upplever kriser redan nu, varnar Maria Neira, WHO:s chef för miljö, klimatförändringar och hälsa.