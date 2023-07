Hotellen i Åbo så gott som fullbokade under Ruisrockveckoslutet – också privata bostäder eftertraktade

Den som är på väg på Ruisrock och ännu inte har boende ska vara beredd att betala en dyr summa för boendet. Såväl hotell som bostäder som hyrs ut av privatpersoner kan kosta festivalbesökaren flera hundra euro per natt.

Ruisrockfestivalen ordnas i Runsala folkpark i Åbo på veckoslutet, 7–9 juli. Hotellen har brukat vara fullbokade under festivalen – och så är det också i år.

Enligt Tarja Jalonen som är hotellgruppsdirektör för Turun Osuuskauppa finns det ännu några lediga rum på S-gruppens hotell i Åbo under fredagen, men lördagen är fullbokad.

– Läget lever hela tiden när människor blir sjuka eller planer ändras. Jag tror ändå att veckoslutet kommer att bli fullbokat, så det gäller att vara snabb om man tänker boka ett rum i sista minuten, säger Jalonen.

Bildtext Christian Borg, kommersiell direktör för Scandic Hotels i Finland, rekommenderar att man agerar snabbt om man ännu vill boka ett rum.

Christian Borg som är kommersiell direktör för Scandic Hotels i Finland är inne på samma bana.

– Det kan komma avbokningar, så om man ännu söker ett rum gäller det att hålla koll på vår webb och se om det finns lediga rum. Men man måste vara kvick och slå fast sin bokning nu om man ännu behöver ett rum, säger Borg.

Den som bokar ett hotellrum för Ruisrock kommer inte billigt undan. Priserna påverkas av efterfrågan och en hotellnatt är därför dyrare nu under festivalhelgen än under andra veckoslut.

– Till exempel kan ett hotellrum för två personer på våra hotell under festivalen vara upp till 200 euro dyrare än det brukar, säger Tarja Jalonen.

– Efterfrågan styr, så priserna är nog lite högre nu. Priserna börjar med en trea i stora drag för tillfället, säger Christian Borg.

Bildtext Tarja Jalonen, hotellgruppsdirektör vid Turun Osuuskauppa, tror att hotellen som ännu har lediga rum kommer att vara fullbokade när festivalen börjar.

Stor efterfrågan också på privata bostäder

Också privatpersoner hyr ut sina lägenheter på sociala medier eller via tjänster såsom Airbnb.

Åbobon Camilla Öhrnberg har en investeringsbostad i Åbo som hon och hennes man för första gången ska hyra ut under Ruisrockhelgen. En långvarig hyresgäst flyttade ut från lägenheten i början av juli och den nya flyttar in i början av augusti, så Öhrnberg tänkte prova på att hyra ut bostaden under veckoslutet.

– Efterfrågan på boende under festivalhelgen brukar oftast vara stor. Tidigare år har folk i det egna ”nätverket” på Facebook frågat om de kan hyra av mig och min man i och med att de vet att vi bor i Åbo och äger några lägenheter här, säger Öhrnberg.

Enligt Öhrnberg har folk till och med frågat om hon vill hyra ut det egna hemmet under veckoslutet, men där drar hon gränsen.

– Det har vi inte gått med på, men om det handlar om en bekant eller en bekants barn är det en annan sak, säger Öhrnberg.

Bildtext På grund av hög efterfrågan är hotellrummen i Åbo dyrare under Ruisrockveckoslutet. Arkivbild.

Privata bostäder kan kosta hundratals euro för veckoslutet

Den som tänker hyra privat boende får i allmänhet punga ut en ordentlig summa för veckoslutet. När man kollar på utbudet av lägenheter inför festivalen på sociala medier och Airbnb, rör sig den genomsnittliga hyran per natt mellan 300–400 euro. Den som hyr ut sin lägenhet under helgen kan med andra ord tjäna en stor summa.

För Öhrnberg och hennes man var målet ändå inte att tjäna extra på att hyra ut bostaden under festivalen.

– Vår målsättning var snarare att hyran för veckoslutet ska täcka bostadens vederlag för juli, säger Öhrnberg.

När Öhrnberg lade ut annonsen för den drygt 30 kvadratmeter stora enrummaren i en grupp för hyresbostäder på Facebook lade hon prislappen på 300 euro för tre nätter.

– Det är ganska rimligt, för jag antar att man inte får ett hotellrum för det priset, säger Öhrnberg.

Öhrnberg förklarar att den förmånliga hyran för bostaden också beror på att bostaden är nästan helt tom, med undantag för en dubbelsäng och en stol.

– Men man kanske inte behöver mycket mer än så när man går på festival, säger Öhrnberg.

Bildtext Åbobon Camilla Öhrnberg hyr ut sin investeringsbostad under festivalveckoslutet.

”När jag skickat ett meddelande för att slå fast bokningen svarar folk inte”

Öhrnberg har blivit kontaktad av många gällande bostaden och är förvånad över hur folk beter sig när de vill hyra en privat bostad för helgen.

– Många har kontaktat mig om lägenheten och sagt att den skulle vara bra för dem, men när jag skickat ett meddelande för att slå fast bokningen svarar folk inte. Det är förvånansvärt och negativt beteende, för när du själv har frågat efter något som en annan person erbjuder dig hör det väl till att du svarar, säger Öhrnberg.

Öhrnbergs första gång med att hyra ut bostaden under Ruisrock har ändå ett lyckligt slut.

– Vi hyr ut lägenheten till en kompis och hans flickvän, säger Öhrnberg.