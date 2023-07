Vilken tv-serie eller film ska jag välja? Här är Sällskapets bästa avsnitt om sevärda tv-serier och filmer som blivit snackisar

Sommaren är här och det finns äntligen tid att titta på intressanta filmer eller omtvistade tv-serier. Här kommer kulturpodden Sällskapets tips på sevärda eller kontroversiella tv-serier och filmer som blivit snackisar. Lyssna och bli inspirerad.

Vad låter mest lockande? En dokumentärserie om människor som egentligen vill vara sjöjungfrun, en tv-serie om hur havet hämnas på oss människor eller en film om en manlig ursnygg strippa som inte vill klä av sig.

Sällskapet har under våren fört underhållande diskussioner om aktuella filmer och tv-serier som är intressanta, kontroversiella eller urdåliga. Två saker är säkra: diskussionerna är aldrig tråkiga och vi tycker aldrig lika om någonting.

Pornhub – den osexiga sanningen om porrindustrin

Pornhub är porrsidan som är större än Netflix, Amazon och TikTok och som ständigt ligger i toppen över världens mest besökta hemsidor. Pornhub är den tionde mest besökta webbplatsen i världen. Sajten lockar 115 miljoner besökare varje dag och 3,5 miljarder besök i månaden.

Bildtext Dokumentären om Pornhub ger en inblick i det omstridda och skandalomsusade miljardimperiet. Bild: Netflix Money Shot: The Pornhub Story

Netflixdokumentären ”Money shot: Berättelsen om Pornhub” handlar om sajten som förändrade hur porr både skapas men också distribueras i grunden. De senaste åren har sajten kritiserats hårt. Pornhub har anklagats för att tillåta videon som innehåller hämndporr, övergrepp och sex med minderåriga. Pornhub anklagas också för att tjäna pengar på porr som sprids utan samtycke av de som är med.

I det här avsnittet handlar Sällskapet om vem det är som egentligen tjänar miljarderna på Pornhub. Vem är det som har ett vinstintresse i att porren ser ut som den gör idag? Vi kommer också med porrliberala åsikter där vi funderar på porrskådespelarbranschens villkor för att tillgodose dagens utbud och efterfrågan. Och vi har olika åsikter om det mesta som vanligt.

Pornhub – den osexiga sanningen om porrindustrin 56:25

MerPeople & The Swarm

Fascinationen för övernaturliga fenomen från havet syns överallt just nu. Många aktuella filmer och tv-serier handlar om havsfolk, sjöjungfrur eller djuphavets hot mot hela mänskligheten.

Varför vill en del människor leva sitt liv som sjöjungfrun? I subkulturen MerPeople har man som livsstil att simma i sjöjungfrudräkt. Netflix-dokumentärserien “MerPeople” handlar om subkulturen som är en farlig och udda hobby där man dyker och håller andan samtidigt som man simmar så vackert som möjligt runt i ett akvarium. Sällskapet funderar vilka vuxna människor som väljer det här, en del tycker de är galna medan andra beundrar dem.

Bildtext Dokumentärserien MerPeople är också en berättelse om gemenskap, identitet och viljan att finna meningen med livet långt under ytan. Bild: Netflix mermaiding

Varför anfaller och sänker späckhuggare båtar utanför Portugal, medan knölvalar simmar i Östersjön? Tv-serien “The Swarm” (Viaplay, Amazon Prime Video) är en ekothriller som handlar om när naturen slår tillbaka mot människans framfart på jorden och den här gången är det världshavens tur. Game of Thrones-producenten Frank Doelger är med dessutom.

Bildtext Späckhuggare attackerar båtar utanför Portugals kust men i juni noterades den första späckhuggaren som anföll en segelbåt nära Shetlandsöarna i Nordsjön. Bilden är från Norges kust. Bild: Gian Paolo Vanni späckhuggare,Norge,kajak,segelbåtar

Sällskapet funderar på om havet nu är ute efter att hämnas på mänskligheten på grund av att vi smutsat ner och förorenat naturen i århundraden. Överträffar verkligheten fiktionen, eller är mänskligheten så galen att tv-serierna kan överträffa verkligheten?

"Havet hämnas på oss" — späckhuggare sänker båtar och knölvalar simmar i Östersjön 51:22

The Idol & Air

HBO:s väntade nya storsatsning “The Idol” fördömdes i förväg och fick extremt dålig kritik innan den ens lanserades. Bland annat kritiserade folk serien för att vara både sexistisk och vulgär och den har också beskyllts för att vara “den sämsta serien HBO någonsin gett ut”.

Serien är skapad av Sam Levinson (skaparen av Euphoria) och Abel "The Weeknd” Tesfaye som också spelar en av huvudrollerna. Serien handlar om popstjärnan Jocelyn som spelas av Lily-Rose Depp (dotter till Vanessa Paradis och Johnny Depp).

Sällskapet har många åsikter om tv-serien, en del avskydde medan andra tyckte om den.

Bildtext Nepobabyn Lily-Rose Depp (dotter till Johnny Depp och Vanessa Paradis) spelar huvudrollen i The idol. Bild: HBO HBO-serier,HBO,tv-serier,The Idol,The Weeknd,Lily-Rose Depp

Filmen “Air” handlar om när Nike skrev sponsoravtal med basketspelaren Michael Jordan och ritade om hela regelboken för hur man bygger varumärken och kändisskap runt en enskild idrottare.

Ben Affleck har regisserat den här varumärkesfilmen och spelar också en av huvudrollerna. Matt Damon spelar Sonny Vaccaro som anlitats av Nikes basketdivision för att få Nike att bli lika populärt och få samma status som Converse eller Adidas.

Bildtext Ben Affleck spelar Sonny Vaccaro som lyckades med den omöjliga uppgiften att göra Nike till ett känt varumärke. Bild: Warner Bros Matt Damon,Nike,Air Jordan,filmrecensioner,Ben Affleck

Sällskapet funderar på varför vi älskar denna sko så mycket och går till botten med sneakerskulturen.

Sneakers - från basketplanen till Vita huset 50:48

Magic Mikes sista dans & All the Beauty and the Bloodshed

Den manliga strippans återkomst är här i och med den tredje och sista filmen om strippkungen Magic Mike. “Magic Mike’s last dance” (HBO Max) handlar om den manliga stripparen från Florida som spelas av Channing Tatum. I den nya filmen har hans möbelfirma i Miami gått i konkurs och han börjat jobba som bartender.

Bildtext För lite naken hud tyckte Sällskapet att det visade i den nyaste filmen om den manliga stripparen Magic Mike. Bild: Moviestore/Shutterstock/All Over Press Magic Mike,Channing Tatum,Steven Soderbergh,Kulttuuricocktail,Magic Mike XXL,Joe Manganiello

Äntligen står både den kvinnliga lusten och blicken i centrum, men tyvärr är Sällskapet besviken på att man får se så lite naken hud. Är det oproblematiskt att skildra en manlig strippas ovilja att klä av sig? Här tycker vi olika i podden. För regi står igen Steven Soderbergh som har gjort många bra filmer, men det här är en av hans sämsta.

I dokumentärfilmen “All the Beauty and the Bloodshed” får vi följa konstnären Nan Goldins arbete med aktivistgruppen P.A.I.N, från deras första aktioner som aktivistgrupp.

Bildtext Närbild på en ung Nan Goldin som med sin aktivistgrupp faktiskt lyckas fälla familjen Sackler. Bild: Cinema Mondo Nan Goldin,All the Beauty and the Bloodshed

Målet här var att Sacklers namn skulle ner från väggarna och ut ur museerna. Från Metropolitan i New York till Louvren i Paris och judiska museet i Berlin för att nämna några. Filmen handlar till lika stor del om Nan Goldin själv. Hon är en av vår tids mest omtalade och kontroversiella konstnärer. Och hennes konst är utställd på de största konstmuseerna i världen.

Sällskapet har tidigare pratat om familjen The Sackler i samband med tv-serien ”Dopesick”. De giriga och cyniska Sacklers står ansvariga för den värsta opioidkrisen i USA:s historia. Fotografen Nan Goldin och hennes aktivistgrupp lyckades till slut fälla världens elakaste familj.