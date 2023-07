Är veckoslutets F1-lopp miljöaktivisternas nästa måltavla? Lewis Hamilton sympatiserar med demonstranterna: ”De har mitt stöd”

Diamond League, Wimbledon och till näst Silverstone? Aktivister har tagit sikte på idrottsevenemang för att nå fram med sitt budskap, något som Lewis Hamilton har förståelse för.

Arrangörerna för veckoslutets formel 1-lopp i Storbritanninen har meddelat att de stramat åt säkerhetsåtgärder på grund av möjliga protester.

Sannolikt är det fråga om gruppen Just Stop Oil som planerar att demonstrera under Storbritanniens Grand Prix. Gruppen har aktivt protesterat under olika evenemang och i fjol stormade fem personer från samma grupp banan på Silverstone.

Gruppen demonstrerar för att få den brittiska regeringen att avstå från planerna gällande användningen av olja, gas och kol.

Enligt The Guardian, har den sjufaldige världsmästaren Lewis Hamilton, som själv varit insatt i miljöfrågor och hållbarhet, uttryckt sitt stöd för aktivisterna.

– Ja, fridfulla protester har mitt stöd, sa Hamilton.

– Ur mitt perspektiv och mitt teams perspektiv fokuserar vi på hållbarhet och vi tror på det som aktivisterna kämpar för, och därför gör vi de förändringarna som krävs för vår sport.

Däremot är han tydlig med att säkerheten inte ska äventyras.

– Vi vill inte sätta dem i fara och vi vill inte heller sätta någon annan i fara. Om det skulle vara en protest hoppas vi att det inte sker på banan.

Samma grupp slog till under Wimbledon

Tidigare i veckan tvingades två tennismatcher pausas i den prestigefyllda turneringen Wimbledon på grund av att aktivister från Just Stop Oil stormat planen och kastat in orange konfetti och pusselbitar på gräset.

Bildtext Matchen mellan Katie Boulter och Daria Saville fick avbrytas. Bild: EPA-EFE Just Stop Oil

Gruppen har tidigare protesterat vid olika idrottsevenemang, senast under en crickettävling i slutet av juni. I april förstörde aktivisterna dessutom ett bord vid VM-tävlingarna i snooker.

Protester under idrottsevenemang har överlag blivit allt vanligare. Under söndagens Diamond League-gala i Stockholm tog sig aktivister från en annan grupp in sig på banan under herrarnas 400 meter häck.