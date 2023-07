Permitteringarna ökar i de österbottniska företagen - ”Läget är osäkert, men inte katastrofalt”

Just nu är 945 personer i Österbotten permitterade från sitt arbete. Det är fler än tidigare visar TE-byråns siffror. Företagsledarna säger att läget är osäkert, men inte katastrofalt, och att hösten kommer att vara avgörande.

I Österbotten är 945 personer permitterade i dagsläget. Det är lite fler än tidigare säger servicedirektör Juha Nummela på Österbottens TE-byrå. Men jämför man med läget under pandemin så ser det betydligt ljusare ut.

Totalt berörs 44 österbottniska företag av omställningsförhandlingar, endera pågående eller redan avslutade. Främst påverkas företag inom industrin och byggbranschen säger Nummela.

Totalt kan över 2400 anställda beröras, men det vet man ännu inte, eftersom siffran också gäller företag med filialer i Österbotten.

– Om ett företag i Uleåborg varslar sin personal så visas de siffrorna också för Österbotten del, om bolaget har en filial där. Om de anställa här verkligen berörs vet vi inte i nuläget, säger Nummela.

Bildtext Juha Nummela säger att det är industrin och byggnadsbranschen om drabbas hårdast för närvarande. Bild: Filip Sten / Yle arbetstagare,arbete

Walki permitterar varje månad sen i våras

På Walki i Jakobstad permitterar man personal varje månad för att balansera behovet av arbetskraft berättar fabrikschef Timo Lehmuskallio. Så har läget sett ut under de senaste fyra månaderna.

– En viss del av ordrarna fattas, så vi kör inte för full kapacitet hela tiden. Det är en ganska allmän situation inom industrin just nu, säger Lehmuskallio.

För Walkis del är det nedgången inom skogsindustrin som påverkar mest. Timo Lehmuskallio säger att man från Walkis håll inte har några planer på att säga upp personal, utan man fortsätter som man gjort hittills.

Lehmuskallio säger att man hittat en fungerande lösning för att ta sig genom den här lugnare perioden.

– Det har alltid förekommit lågkonjunkturer med jämna mellanrum. Sen går det uppåt igen. Jag tror inte att läget förbli så här, säger Lehmuskallio.

Rani Plast

På Rani Plast i Kronoby ser man ett tapp i volymen under affärsåret, men inte ändå så kraftigt som inom många andra branscher säger försäljningsdirektör Dennis Granqvist.

– Vi har klarat oss någorlunda hittills, men det kan bli en ganska svår höst med sämre efterfrågan. Det blir intressant att se vartåt vi går mot slutet av året, säger Granqvist.

Under året har man haft kortare leveranstider och mindre orderstock, vilket lett till att vissa produktionslinjer tidvis varit stängda.

Bildtext Rani Plast har fört omställningsförhandlingar med personalen, men hoppas slippa permittera i höst. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Rani Plast,Terjärv,Kronoby

Rani Plast har många kunder inom byggbranschen och där märks nedgången tydligt. Inom lantbruket och livsmedelsproduktionen är efterfrågan som tidigare och överlag så varierar läget mellan branscherna säger Granqvist.

– De flesta bolag säger att det går lite sämre just nu. Det är ränteläget som baserar sig på den höga inflationen som påverkar mest, företag och privatpersoner vågar inte investera just nu, säger Granqvist.

Granqvist förväntar sig att det finns ett uppdämt behov av att bygga och investera, därför tror han att konjunkturen vänder så snart räntorna stabiliserar sig.

– Nu blir det spännande att se vartåt det går mot hösten. Vi har ett permitteringsvarsel som kan förvekligas ifall nedgången fortsätter. Men vi hoppas på på att slippa, säger Granqvist.

Elho pemitterar produktionspersonal i höst

På Elho i Bennäs kommer den här här räkenskapsperioden att sätta rekord, för första gången någonsin ligger omsättningen på över 30 miljoner euro säger vd Michael Johansson.

Resultatet kommer också att bli bra, men det höga ränteläget gör sitt och det kommer att synas i bokslutet. Johansson säger att man ändå kan se en viss försiktighet på marknaden och på grund av ränteläget.

– En del av våra kunder har blivit lite försiktiga med att köpa maskiner i lager. Därför har vi fört omställningsförhandlingar och hamnar att permittera personalen en liten tid i höst. Det är inget dramatiskt, men vi måste göra en liten inbromsning, säger Johansson.

Michael Johansson säger att det handlar om att skarva i produktionspersonalens semestrar, men Elho räknar med att köra för fullt igen efter det. Elho hade en väldigt hård produktionstakt under våren, och därför är lagret välfyllt för tillfället.

Bildtext Elho har redan producerat delar av höstens ordrar. Därför blir det en förlängd semester för produktionspersonalen i sommar. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist jordbruksmaskiner,industri,Pedersöre,Jakobstadsregionen,Bennäs,elho,klimatstrategi

Satsar på amerikanska marknaden

Michael Johansson säger att han tror att en det är inflationen som ligger bakom nedgången på marknaden. I dag har alla stora lån, både länder och företag, och när räntorna började stiga slog man på bromsen. Ingen visste heller hur högt räntorna skulle stiga.

– Nu ser det ändå ut som om läget skulle stabilisera sig en aning. Det blev inte jordens undergång den här gången heller. Men vi har kämpiga år bakom oss, först en pandemi och sen krig i Europa med inflation och stigande räntor som följd. De senaste åren har varit märkliga tider, säger Johansson.

Elho har också startat upp ett dotterbolag i USA, något som är verkligt positivt för företaget säger vd Michael Johansson. I höst säljs Elhos första jordbruksmaskinerna i USA och Johansson säger att det kommer att betyda ett stort uppsving för företaget.

Bildtext Arkivbild. Mats Sundell och Stefan Sjöberg. På Mirka har man en lugnare period just nu och i samband med semestern verkställer man permitteringar säger vd Stefan Sjöberg. Bild: Yle/Kati Enkvist. Närbild,Mirka

Mirka permitterar under sommarmånaderna

På Mirka har man också en lugnare period just nu och i samband med semestern verkställer man permitteringar, säger vd Stefan Sjöberg.

Sjöberg säger att läget ändå inte är katastrofalt.

– Det är inte så illa, men det är en jämnt svagare efterfrågan liksom tidigare i vår, säger Sjöberg.

Sjöberg säger att Mirka verkar i många branscher och därför snabbt märker svängningar i konjunkturerna. Det är ett långsammare skede just nu och det viktiga blir att se hur marknaden återhämtar sig efter semestrarna.

Sjöberg säger att man på Mirka ser att främst byggande och renovering ligger lågt på grund av höga materialpriser på trävaror, stål och även priset på möbler och snickerier. Även det allmänna ränteläget påverkar viljan att bygga och investera.

– Den delen är långsammast just nu. Och jag tror också att det ännu är en covideffekt, man har byggt och fixat under pandemin och nu med de höga räntorna är man inte lika pigg på det och det är också svårare att få lån, säger Sjöberg.

Sjöberg tror att ränteökningarna kommer att fortsätta, om än lite försiktigare än tidigare. Sen väntar Centralbanken för att se hur det tar skruv och påverkar ekonomin.

– De försöker verkligen kyla ner ekonomin och det lugnar ner investeringarna, det blir svårare att få lån och att bygga och investera, säger Sjöberg.

Svårt att sia om framtiden just nu

Stefan Sjöberg säger att läget just nu är mera oroligt och svårförutsägbart än tidigare.

– Det är svårare att planera framåt nu än det varit på de senaste 15 åren. Det är svårt att säga vart vi är på väg. På så vis är läget exceptionellt, men extremt skulle jag inte kalla det, säger Stefan Sjöberg.

Stefan Sjöberg tror att läget kommer att stabilsera sig under hösten och han hoppas och tror att Mirka kan behålla all nuvarande personal. Men det går inte säkert att sia om framtiden just nu.

Juha Nummela på TE-byrån är inne på samma linje. Allt beror på vad som sker ute i världen och på hur inflationen påverkas.

– Men i allmänhet har vi ett positivt läge på arbetsmarknaden och brist på arbetskraft. På så vis tror jag inte att vi blir så hårt drabbade av permitteringar, säger Nummela.

Solida företag tar sig genom krisen

Michael Johansson på Elho är mera positiv. När det uppstår en kris är den första reaktionen att stiga på bromsen, säger han. Så var det också när pandemin slog till och det ledde till omfattande permitteringar.

– Vi var oroliga över att hamna i en stor depression som skulle vara i många år.

Sen avvaktar man ett tag innan man åter vågar gasa. Men det tog inte så länge innan man åter trampade på gasen. Nu gäller det bara att ta sig genom svackan, och hur bra det går beror på hur stabil företagets ekonomi är.

– Företagen måste klara sig igenom de svåra tiderna tills läget normaliseras igen, det klarar ett solitt familjeföretag som Elho. Vi är stryktåliga, säger Michael Johansson.