Veteranen Kruger överlägsen i SFIM – EM-laddande Killinen fick ge sig mot Sandkulla

Diskus, (H):

1. Frantz Kruger Vasa IS 55,01

2. Benjamin Holmbäck IF Åsarna 41,96

3. Aleksi Mutanen HIFK 41,81

Tresteg, (H):

1. Emil Nylund IF Sibbo-Vargarna 14,35

2. Daniel Sjölind IF Åsarna 13,94

3. Anton Sabel IF Femman 13,11

Höjd, (D):

1. Elin Pajunen Vasa IS 180

2. Mia Känsäkangas Gamlakarleby IF 167

3. Janna Siegfrids Vasa IS 162

400 meter häck, (D):

1. Mathilda Kvist Vasa IS 58,98

2. Nea Hassila IF Drott 1.01,74

3. Ida Finell Borgå Akilles 1.01,75

Diskus, (D):

1. Linn Sund Vasa IS 45,26

2. Julia Nystrand Esbo IF 41,00

3. Emilia Anttila Borgå Akilles 40,18

400 meter häck, (H):

1. Benjamin Stendahl Borgå Akilles 53,94

100 meter, (D):

1. Nea Mattila HIFK 12,09

2. Priscilla Boateng IF Drott 12,15

3. Jasmin Showlah HIFK 12,28

100 meter, (H):

1. Viktor Thor Borgå Akilles 10,75

2. Joonas Jäppinen HIFK 10.96

3. Arttu Paananen HIFK 10,99

Höjd, (H):

1. Johan Grönroos Sjundeå IF 196

2. Tarmi Savola Vasa IS 192

3. Anton Grönroos Sjundeå IF 187

Tresteg, (D):

1. Miia Lindholm HIFK 11,73

2. Emma Loo Pargas IF 11,51

3. Tiia Gustafsson IF Raseborg 10,91

1500 meter (D):

1. Andrea Lilja Vasa IS 4.54,96

2. Andréa Nyberg Pargas IF 5.25,80

3. Emma Korhonen IF Femman 5.26,64

1500 meter, (H):

1. Muhammad Ali HIFK 4.00,71

2. Markus Serenius HIFK 4.06,78

3. Oscar Nyholm Borgå Akilles 4.09,36

400 meter, (D):

1. Jessica Rautelin Esbo IF 55,78

2. Teresa Perttilä HIFK 56,96

3. Saimi Lupala IF Raseborg 57,16

400 meter, (H):

1. Filiph Johansson Gamlakarleby IF 48,31

2. Benjamin Stendahl Borgå Akilles 49,17

3. Rado Lindberg Esbo IF 49,50

Slägga, (D):

1. Charlotta Sandkulla IF Åsarna 61,33

2. Taru Killinen Esbo IF 58,56

3. Sara Killinen Esbo IF 57,39

3000 meter hinder, (H):

1. Daniel Wickström IF Sibbo-Vargarna 14.03,77