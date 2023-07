Joakim Strand vill påverka regeringens invandringspolitik

Riksdagsledamot Joakim Strands (SFP) uttalande om regeringens invandringspolitik vid ett evenemang i Vasa i förra veckan har väckt uppmärksamhet på Twitter.

Strand påpekade under evenemanget Vaasa for all att han kommer att försöka påverka skrivelsen om att invandrare vars anställning avslutas behöver hitta ett nytt jobb inom tre månader, annars tvingas de lämna landet.

– Min poäng var uttryckligen den att genom att man är med i regeringen så har man möjlighet att påverka skrivningar som man på ett allmänt plan inte tror är optimala.

Möjlighet att förbättra invandringspolitiken

Strand säger att skrivelsen han påtalade också var ett sätt att lugna dem som är besvikna på enskilda skrivningar. Han påpekar också att invandringspolitiken inte heller är gynnsam i dag och att det finns alla möjligheter att göra den mer ändamålsenlig.

– Bara för att det står en sak i ett regeringsprogam innebär inte att det förverkligas. Det har vi erfarenhet sedan förr.

Strand påpekar att skrivningarna genomgår beredning där det finns möjlighet att påverka genom att höra till exempel ytterliga experter eller representanter från näringslivet. Han menar att vissa undantag kunde vara på sin plats kring frågan om skyldigheten att hitta ett nytt jobb inom tre månader.

– Jag anser att det är något som man i en fortsatt beredning måste se väldigt noga på ur olika synvinklar. Det är inte humant och Finland har inte råd att tvinga folk att avlägsna sig när de är villiga att jobba och kan språk bara för att en anställningsprocess skulle ta över tre månader.

Strand poängterar dock att han inte motsätter sig regeringsprogrammet. Det var under evenemanget ”Vaasa for all” som en petition angående regeringens skärpta riktlinjer för invandringen överräcktes till Strand.