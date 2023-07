President Bidens besök grötar till trafiken i Helsingfors centrum – se upp med det här på torsdag

Vasa stads Mini-Lifti-bildelningsbilar kan användas när som helst av invånarna fram till 4.8.2023.

Normalt är bilarna reserverade för stadens anställda under vardagar mellan 7.00–16.30, men under semestersäsongen kan vem som helst reservera dem även under tjänstetid.

– Även turister kan använda bilarna. Med dem kan man lätt bekanta sig med till exempel Kvarkens skärgård och det unika världsarvsområdet, säger Krista Haapamäki som ansvarar för stadens Mini-Lifti bilar.

Tre Mini-Lifti-bildelningselbilar med automatväxel finns på Tekniska verkets parkeringsplats på adressen Kyrkoesplanaden 26.