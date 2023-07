Starkt sug på att resa utomlands säger resebyråer – ”Det blir en rekordsommar”

De största researrangörerna i Finland säger alla att försäljningen har ökat. Finländarnas sommarfavorit är de grekiska öarna.

Då det varit regnigare veckor i Finland har många varit snabba med att boka en utomlandsresa.

– Det finns ett sug att resa, säger kommunikationsdirektör Laura Aaltonen på Tui där speciellt all-inclusive resor går åt.

Tui har sålt 30 procent fler resor i vår och sommar, jämfört med förra året samma tid, berättar Aaltonen.

Andra resebyråer instämmer.

Tjäreborg har sålt 10 procent fler resor till salu just nu jämfört med förra året och Aurinkomatkat ser en exceptionellt stark efterfrågan.

– Det här kommer bli en rekordsommar för oss, säger Timo Kousa på Aurinkomatkat.

Alla destinationer säljer, i alla målgrupper, menar han.

Alla resebyråer säger att Grekland är sommarens toppdestination, Turkiet lockar också. Dessutom säljer också höstens och vinterns resor bra, där verkar Thailand vara favoriten.

Folk åker gärna till havs också

Trots att både Viking Line och Tallink Silja har färre båtar på vattnen just nu, och Tallink Silja såg en liten minskning i antal passagerare under första halvåret, uppger båda att det finns gott om resenärer just nu.

Enligt de båda rederierna tävlar båtarna inte riktigt med resor till södern och längre flygresor. Men att åka båt är lättillgängligt.

– Båten är huvuddestinationen för många barnfamiljer, tror Marika Nöjd på Tallink Silja och vågar hoppas på en rekordsommar.

Lågkonjunkturen verkar inte påverka resefebern

Finländarna reser flitigare nu än förra året. Under våren ökade utlandsresor med hela 50 procent och flygresor utomlands ökade med 65 procent jämfört med förra året.

Sedan april har ökningen fortsatt och internationella avgångar ökade med nio procent i maj och juni, uppger Fintraffic i ett pressmeddelande.

Den ekonomiska situationen verkar inte heller ha bromsat resandet, säger Jessica Virtanen på Tjäreborg. Hon trodde att det skulle vara värre för deras del.

– Vi hade tänkt att det ekonomiska läget ska påverka mer, men det har det inte riktigt, säger Virtanen.

Trots att suget att resa tycks finnas, är nivåerna i sin helhet ännu inte samma som de var före pandemin. Flygtrafiken i sin helhet är en knapp tredjedel mindre än jämfört med 2019, uppger Fintraffic.

Men hos Aurinkomatkat är siffrorna nu till och med bättre än före pandemin. I längden kommer dock högtrycket avta till det mer ”normala”, tror han.

Just nu kan trycket bero på en saknad att ta sig ut i världen, tror Aurinkomatkats verkställande direktör Timo Kousa.

– Kanske har man insett att resandet är viktigt, det gör bra för människan. Folk vill uppleva nya kulturer, säger han.