Riikka Purra tar inte avstånd från rasistiska kommentarer från 2008 skrivna av ”riikka” på Halla-ahos blogg

En rad detaljer pekar på att det är Riikka Purra (Sannf) som stod bakom pseudonymen ”riikka”, som bland annat skrev om rasistiska våldsfantasier på Jussi Halla-ahos blogg år 2008.

Riikka Purra, finansminister och partiordförande för Sannfinländarna, har kopplats ihop med pseudonymen ”riikka” som skrev grova och rasistiska kommentarer på Jussi Halla-ahos (Sannf) blogg Scripta. Kommentarerna är från 2008, en tid då bloggens gästbok fungerade som webbforum för en grupp inom ytterhögern.

Svenska Yle kan bekräfta att en del av det som ”riikka” berättar om sig själv stämmer överens med offentlig information om Riikka Purra. Till exempel har ”riikka” berättat att hen är i Barcelona och tidpunkten stämmer överens med att Riikka Purra (då Riikka Niskakari) deltog i en konferens i staden.

Vi har inte kunnat bekräfta att det är Riikka Purra som verkligen har skrivit kommentarerna. Bloggen krävde inte någon registrering. Det innebär att vem som helst kan ha skrivit med vilket namn som helst.

Svenska Yle granskade uppgifterna Öppna Det anonyma Twitter-kontot Tapio Kuusitapio har kopplat ihop Riikka Purra med pseudonymen ”riikka” på Scripta-bloggen. Spekulationer har förekommit tidigare, men inte lyfts fram lika systematiskt.

Svenska Yle har använt webbarkivet Wayback Machine och kan bekräfta att kommentarerna som har datum verkligen har skrivits av ”riikka”. Vi har hittills inte kunnat bekräfta alla kommentarer.

Granskningen visar att ”riikka” enligt egen utsago befann sig i Barcelona, samtidigt som Riikka Purra deltog i en konferens i staden.

Riikka Purra har också berättat att hon har varit vegetarian sedan 90-talet, samtidigt som även ”riikka” skriver att hen varit vegetarian sedan hen var barn.

Riikka Purra har, precis som ”riikka”, bott i Åbo och Tammerfors innan hon flyttade till huvudstadsregionen.

Purra har också berättat att hon flyttade till Kyrkslätt samtidigt som ”riikka” uppger sig ha flyttat till Kyrkslätt.

Upprepade rasistiska kommentarer

Många av ”riikkas” kommentarer använder ett grovt språk med mycket svordomar.

I september 2008 använder ”riikka” nedvärderande ord för somalier och berättar om ett möte i tåget med tonåringar från Somalia. Hen frågade vad de egentligen gör i Finland. I slutet av kommentaren fantiserar ”riikka” om våld.

”Om jag skulle få ett vapen så skulle det finnas lik i lokaltågen, you see.”

I en kommentar frågar hen om någon är på väg ut för att ”spotta på tiggare och klå upp negerbarn”.

”riikka” använder ofta rasistiska ord och uttryck. Hen skriver till exempel om en ”flock negrer” i Barcelona. Hen beskriver också sig själv som rasist.

Det förekommer också nedvärderande kommentarer om islam. Till exempel om hur en familj, som hen utgår från att är muslimer, kan äta på en hamburgerrestaurang då de inte serverar ”djur som har torterats på rätt sätt”.

I en annan kommentar skriver hen att hen blir arg då hen läser om islam. I samma kommentar avslöjar hen att hens kritik mot mångkultur väcker oro i hens familj och har fått kolleger att ta avstånd.

I ytterligare en kommentar skriver ”riikka” att adoption av ”exotiska barn” åtminstone inte ska ses som en lösning för patriotiska personer som lider av barnlöshet.

Alla de här kommentarerna är från 2008.

Purra vill inte ta avstånd från gamla kommentarer

Riikka Purra publicerade ett blogginlägg på måndag där hon kommenterade uppgifterna.

– Nu har energiska aktörer återigen rotat igenom gästboken på Jussi Halla-ahos blogg Scripta och letat efter synder av undertecknad. Vi talar om 2008. Alltså nästan 10 år innan jag gick med i politiken, skriver hon.

Purra skriver att hon skrev inlägg i Halla-ahos blogg och också andra diskussionsforum. Hon betonar att de gamla kommentarerna skrevs i en annan tid och att hon inte skulle uttrycka sig på samma vis som riksdagsledamot eller minister.

– Jag har säkert skrivit sådant som var dumt, tokigt, fult sagt eller dåligt formulerat.

Jag är säkert inte av samma åsikt om närapå alla frågor. Mycket står jag fortfarande för, men jag tänker inte gå med i mediernas och vänsterns spel för att reda ut vad jag håller med om och vad jag inte håller med om. Eller vad jag har skrivit eller inte skrivit. Det skulle aldrig någonsin ta slut. Finansminister Riikka Purra

Samtidigt tycker Purra att vi lever i en cancel-kultur, där man kräver att folk ska ta avstånd från olika saker. Det skriver hon att hon inte vill ge efter för.

– Det skulle aldrig falla mig in att fördöma eller be om ursäkt för det jag har sagt och gjort för åratal och årtionden sedan. Varför i all världen borde jag göra det?

I stället för att ta avstånd från kommentarerna målar hon upp bilden av att uppmärksamheten handlar om mediernas och vänsterns spel.

Svenska Yle har valt att publicera ”riikkas” citat för att kunna ge en exakt bild av det språk som använts.