Kommentar: Sir Elton John går i pension och musikvärlden tappar därför en glittrande stjärna

När Sir Elton John går i pension lämnar han efter sig en över 50 år lång karriär av glitter och budskap om att det är okej att vara sig själv. Vår reporter Sonja Sajavaara var på plats när Elton uppträdde en sista gång – sådär officiellt i alla fall.

Hittarna ljöd en efter en på Tele2 Arena i Stockholm, lördagen den 8 juli, när Sir Elton John, popsångaren, pianisten, kompositören, låtskrivaren och musikikonen, spelade den sista konserten av hans avskedsturné Farewell Yellow Brick Road.

I över fem årtionden har Elton John uppträtt runt världen. Nu är han 76 år gammal och med en ikonisk karriär bakom sig går han i pension.

Sir Elton har meddelat att det här blir hans sista turné och den sista gången han reser runt världen för att uppträda.

Jag är ung, men inte för ung för att uppskatta Elton John. Han började sin karriär när mina föräldrar var små, men trots det har han alltid betytt något för mig.

Han har alltid varit där. Hans musik är ikonisk. Personen är ikonisk. Jag vet inte riktigt om jag kunde beskriva popumusikens historia eller utveckling utan honom.

Sir Elton är en av de musiklegender från den gyllene tiden för pop- och rockmusik, tillsammans med andra band som Queen, The Beatles och Fleetwood Mac. Nu när han spelat sin sista konsert, känns det som att något försvinner, samtidigt som det känns klart att musiken från dessa band, alltid finns kvar.

Sir Elton var rörd, glittrig och likt sig själv

Vi samlades, kring 30 000 åskådare i Tele2 Arena i Stockholm. I två och en halv timme upplevde vi Sir Elton i all sin glans.

Han började med Bennie And The Jets. Efter det sjöng han hit efter hit, allt som allt 23 låtar. Tiny Dancer, Rocket Man, Someone Saved My Life Tonight, I’m Still Standing och många fler.

Efter en stund insåg jag varför publiken kändes tystare än ofta på konserter. Det var nästan som om 30 000 personer höll andan. Man ville ta in så mycket som möjligt av uppträdandet framför sig.

Det hela kändes unikt och rörande.

Framför allt var publikens reaktioner rörande. Folk dansade, höll varandra i handen eller kramade om sina partners.

När Sir Elton tillägnade låten Sorry Seems to Be the Hardest Word för ”all the lovers out there”, det vill säga alla kärlekspar, eller älskare, var det ett äldre par bredvid mig som drog varandra nära och såg kärleksfullt på varandra tills sången var slut.

Elton var bara väldigt Elton också. Kläder bytte han tre gånger. Det var glitter och solglasögon, och i något skede hade han till och med på sig en morgonrock

Sir Elton själv var också rörd. Emellanåt steg han upp mellan låtarna och såg ut över publiken. Nästan som att han försökte greppa taget om stunden innan den var borta.

Själv sade han att natten var magisk och att det kommer att ta en stund för honom att bearbeta det hela.

Sir Eltons karriär omfattar över 60 album, över 400 låtar, fem Grammy-priser och nästan 4 600 uppträdanden runt världen.

Trots att han inte är en ungdom längre är Sir Elton en artist som fortsätter att leverera på scen. Sångrösten är stark, klar och ståtlig. Han har fortfarande en röst som väcker känslor och respekt.

Bildtext Stämningen på Sir Eltons sista konsert var sentimental. Bild: Sonja Sajavaara / Yle Elton John,Tele2 arena,Stockholm,Farewell Yellow Brick Road,musik,konsert,populärkultur

Till Aretha Franklins ära sjöng Sir Elton sången Border Song. Han berättade också om stunden när Franklin, som då var väldigt sjuk med bukspottkörtelcancer, i november 2017 uppträdde en sista gång, på Sir Elton Johns årliga AIDS-stiftelse gala. Publiken sjöng, dansade, grät och kramade om varandra.

Han bjöd också på Candle in the Wind, som handlar om Marilyn Monroe och om hur kändisskap kan förstöra en ung persons liv. Samma låt sjöng och skrev han om till sin vän prinsessan Dianas begravning.

När Sir Elton nu sjöng Candle in the Wind verkade han speciellt rörd.

Sången Crocodile Rock tillägnade Sir Elton däremot sina fans. Då sjöng publiken på kring 30 000 personer med.

Är det faktiskt adjö?

Enligt musiktidningen Billboard blev Sir Eltons avskedsturné den högst inkomstbringande turnén genom tiderna.

Turnén blev till slut mer än 300 uppträdanden lång. Allt som allt deltog mer än 6 miljoner personer.

Enligt Sir Elton, vill han pensioneras för att fokusera mer på sin familj. Tillsammans med sin make, David Furnish, har han två unga söner.

– Jag vill uppskatta min familj, mina söner, min man, allting. Jag har förtjänat det. Jag kommer inte att ångra den här natten, sade Sir Elton under konserten.

Avskedsturnén började år 2018 och egentligen skulle turnén ha slutat redan år 2021. På grund av coronapandemin tvingades den skjutas upp.

Både Sir Elton och hans make och manager, David Furnish, har hänvisat till att han nog kommer att uppträda i något format, som engångsgrejer, efter avskedsturnén.

Totalt adjö är det då kanske inte, men för många var det här ett slags sista tack och en sista möjlighet att höra honom live.

För mig kändes det speciellt underbart att uppleva människor i olika åldrar och livsskeden uppleva något tillsammans. Om inget annat kändes konserten som en viktig påminnelse om betydelsen av musik och att ta hand om sig själv och varandra.

Dessutom tänkte jag, när jag gick med folkmassan ut ur arenan, att om jag i slutändan skulle tacka Sir Elton för någonting, skulle det vara för sättet han visat till världen att det är okej att vara annorlunda och att vara sig själv.

Det är visst ganska så värdefullt, tänker jag.