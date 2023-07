SFP:s Joakim Strands vilja att ändra regeringens invandringspolitik väcker starka reaktioner hos kolleger

Riksdagsledamot Joakim Strands (SFP) uttalande om att han vill se över och ändra på regeringens invandringspolitik har fått uppmärksamhet bland kolleger på Twitter.

Förra veckan sa Strand på ett evenemang att han ville försöka påverka skrivelsen om att invandrare som blir arbetslösa måste hitta ett nytt jobb inom tre månader för att få stanna i Finland.

Men det är hans kommentar till Yle Österbotten som i dag fått regeringskollegernas tangentbord att hetta till.

– Bara för att det står en sak i ett regeringsprogram innebär inte att det förverkligas. Det har vi erfarenhet av sedan förr, har Strand sagt.

Ofattbart utspel Finansminister Riikka Purra (Sannf) om Joakim Strands (SFP) kommentar

”Börjar man alltså öppna upp regeringsprogrammet redan nu?” frågar justitieminister Leena Meri (Sannf) på Twitter.

I samma tweet säger hon att det finns delar av regeringsprogrammet, som SFP varit med och utformat, som hon inte skulle vilja implementera.

Sannfinländarnas ordförande och finansminister Riikka Purra har också tagit upp Strands kommentarer.

”Det här är ett ofattbart utspel. Men inte heller det första av sitt slag”, svarar hon på Meris kommentar.

Strand säger till Yle Österbotten att han inte motsätter sig regeringsprogrammet. Han säger att skrivelsen han påtalade under evenemanget Vaasa for all också var ett sätt att lugna dem som är besvikna på enskilda skrivningar.