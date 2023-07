Vasa stad vill sporra till hållbar transport genom Mini-Lifti – bildelning som komplement och inte konkurrent

Vasa stads bildelningstjänst Mini-Lifti kan under sommaren användas av alla invånare när som helst. Bildelning kan bli framtidens transportsätt men ännu har fenomenet inte tagit fart.

Tidigare har Mini-Lifti bilarna varit tillgängliga för stadens anställda under tjänstetid och för resten av invånarna under kvällar och veckoslut. Men under semestertider kan alla i Vasa hyra en av de eldrivna bilarna när som helst.

Tre bilar finns till förfogande vid Tekniska verkets parkeringsplats på Kyrkoesplanaden i Vasa.

– Mini-Lifti bilarna kan vara intressant för turister eller för sådana som inte använder bil så aktivt, säger Krista Haapamäki som är projektarbetare för hållbar mobilitet vid Vasa stad.

Mini-Liftis bilar reserveras och låses upp via applikationen Omago. Det kostar 8 euro per timme och 50 euro om dagen att hyra en bil. Intresse för bilarna har funnits, säger Haapamäki.

– Användarantalet visar att bilarna varit av intresse. Ungefär hälften av användningen har varit för arbetskörningar och andra hälften för privatkörningar.

1 min Vasa stads bildelning Mini-Lifti - Spela upp på Arenan

Inte så populärt som man trott – kommunens insats viktig

Bildelning innebär att antingen ett företag, en kommun eller en privatperson hyr ut en eller flera bilar via en bildelningstjänst.

Tjänsten finns ofta som en applikation på telefonen, genom vilken man kan reservera en tid och låsa upp bildörrarna.

– Om man hyr en bil via en traditionell biluthyrningsfirma är det ofta för en längre tid och då behöver man ta sig till ett serviceställe och prata med kundtjänsten. Bildelning via mobilen gör att man inte behöver träffa någon och allting sker automatiskt, säger Hanna Kalenoja, expert vid Bilbranchens informationscentral.

Bildtext Hanna Kalenoja, expert vid Bilbranschens informationscentral, säger att bildelning är vanligast i huvudstadsregionen. De typiska användarna är unga personer som har sporadiskt behov av bil. Bild: Juha Rahkonen vägtrafik

Trots att bildelning blivit något vanligare efter corona, säger Kalenoja att konceptet inte blivit så populärt som man trodde för några år sedan. År 2021 fanns det ungefär 1800 delade bilar registrerade av företag i Finland.

För att fenomenet ska få fart på riktigt tror Kalenoja att städer och kommuners insats behövs.

– De tjänster som funnits har varit dyra och inte tillräckligt tillgängliga. Det är därför bra att kommuner är med och utvecklar det här nu i början.

Komplement – inte konkurrent

Enligt Kalenoja är ett betydande syfte med bildelning att det ska fungera som komplement, inte konkurrent, till kollektivtrafiken.

– Till exempel kan man ta bildelningsbilen till järnvägsstationen, ta tåget, och sedan ta en delbil igen till slutdestinationen. Det passar för oregelbundna, tillfälliga eller enkelriktade körningar.

Aktivare bildelning skulle göra att de som sällan använder bil inte nödvändigtvis behöver äga en egen bil. Det i sin tur skulle stödja den gröna omställningen, vilket är något Vasa stad tänker på.

Bildtext Krista Haapamäki ansvarar för Vasa stads bildelningstjänst Mini-Lifti. Hon säger att bildelningsbilarna till exempel kan användas av turister som vill utforska skärgården. Bild: Kim Blåfield / Yle Vasa,Bilpool

– Främjandet av hållbara transportsätt är en del av Vasa stads strategi för att bli koldioxidneutralt innan år 2030 och Mini-Lifti är absolut en del av det här, säger Krista Haapamäki.

Mindre bilar på gatorna skulle också innebära mer parkeringsutrymme.

Kortare livscykel för bildelningsbilar

I framtiden kan det populäraste alternativet bli den privata bildelningen där vem som helst kan hyra ut sin bil via en bildelningstjänst.

– Då kan man hyra en ”vanlig” bil som till och med är lite äldre, det skulle göra allting förmånligare, säger Hanna Kalenoja.

Kalenoja tror att aktivare bildelning inte skulle innebära någon större förlust för bilindustrin. Hon menar att efterfrågan på bilar snarare kunde stiga.

– Om olika typer av bildelningstjänster skulle bli populärare skulle cirkuleringen av nya bilar eventuellt bli snabbare och deras livscykel kortare.

Fram till 4e augusti kan Mini-Lifti bildelningstjänst användas av alla när som helst, men efter det gäller de vanliga användningsvillkoren igen.

I framtiden är tanken att Mini-Lifti ska bli en central tjänst inom till exempel den planerade stadsdelen Travdalen i Vasa.