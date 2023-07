Fabian Londen vandrar från Åbo till Helsingfors för att hjälpa Ukraina – hoppas träffa Ukrainas ambassadör

Fabian Londen, 21, förbereder sig beslutsamt för att ge sig ut på en speciell resa. Under en vecka kommer han att vandra 223 km, för att samla in pengar till de krigsdrabbade människorna i Ukraina.

Luften är varm och stillastående i en solig glänta på Lemlaxön i Pargas. Trollsländor flyger mellan de stora ormbunkarna som omger den lummiga gården framför en sommarstuga i naturlig träfärg.

Inne i stugan förbereder sig en ung man för att dra sitt strå till stacken. Han heter Fabian Londen och han tänker vandra hela vägen från Åbo till Helsingfors och inte bara vart som helst, utan till den ukrainska ambassadens tröskel.

Londen har beslutat sig för att aktivera sig och göra något konkret för att hjälpa människorna i Ukraina. Med planerat startdatum 8 augusti tänker han under en vecka vandra sträckan från Åbo hamn, via Västnyland till den ukrainska ambassaden på Brändö i Helsingfors. Londen vill genom vandringen samla in pengar som sedan ska användas för att hjälpa Ukraina.

Hoppas andra inspireras att också ta egna steg

Londen har en personlig anknytning till att hjälpa Ukraina. Vandringen är nämligen en del av ett finlandssvenskt välgörenhetsprojekt ”Karavanen till Ukraina”, som kört terrängbilar packade med förnödenheter, såsom första hjälpen-material, ner till Ukraina. Den första transporten samlade in cirka 175 000 euro och den andra karavanen är planerad att köra iväg under sommaren. En av personerna bakom projektet är Fabian Londens pappa Magnus Londen.

– Vi har alla varit engagerade, hela familjen. Jag ville också engagera mig genom mitt eget projekt, säger Fabian Londen.

Londens rutt är indelad i 160 etapper. Tanken bakom etapperna är att var och en via projektets hemsida kan välja vilken etapp de vill sponsorera.

Bildtext Londen väntar ivrigt på att få börja sin vandring. Bild: Arash Matin / Yle Skog,vandring,Åbo

Sammanlagt vandrar han 223 kilometer, men varför?

– Det är svårt att veta vad man själv på individnivå ska göra för att hjälpa ukrainare. Jag kom på idén att gå, och under min vandring kan vem som helst ”köpa” sig en etapp. Det är en rolig twist som jag hoppas lockar folk att sponsorera till exempel en etapp som går nära ens hem.

Vad vill du uppnå med vandringen?

– Jag hoppas att andra människor också inspireras av det här och tar egna steg för att hjälpa Ukraina. Det är ett av mina mål med hela grejen.

Londen har också konkreta mål.

– Mitt mål är 20 000 euro. Då kan jag köpa en terrängbil och packa den full med utrustning. Vi har redan samlat in 7 000 euro, så vi är på god väg.

Londen betonar att varje cent går till Ukraina, projektet har inga administrationskostnader. Kartan på organisationens webbsida som visar vandringsrutten med de olika etapperna är också kodad av ett ukrainskt företag.

Bildtext Londen har bland annat gått 30 kilometers sträckor som träning inför sin vandring. Bild: Arash Matin / Yle Skog,vandring,Åbo

Förberedelserna i full gång

Som gammal scout är Londen van att gå och röra sig i naturen. En vandring av denna skala kräver ändå en hel del förberedelser. Han testvandrar bland annat 30 kilometers sträckor för att vänja sig.

– Jag har tränat. Jag köpte nyligen skorna som jag kommer att använda under vandringen och annars är det bara att ta hand om sina fötter och förbereda sig mentalt, säger Londen.

Londen har redan innan vandringen ens börjat lyckats samla in 7 000 euro. Han är glad över stödet och att responsen varit så goda.

– Det är ett gott tecken. Nu fortsätter vi framåt, säger han beslutsamt.

Londen är fundersam över frågan hur enskilda individer kan stödja Ukraina.

– Jag tror att så gott som alla vill hjälpa men det är svårt. Det är bra att komma ihåg att vi trots allt har det mycket lättare än ukrainare. På så vis kan man inspireras att engagera sig.

Men vad händer när du nått den ukrainska ambassaden?

– Jag hoppas att jag får träffa ambassadören eller en representant för ambassaden. Jag skulle också vilja överräcka någonting åt dem som en symbolisk gest.

Londens vandring är planerad att börja 8 augusti i Åbo hamn. Man kan följa med Londens resa via hans sociala medier och Karavanen för Ukrainas hemsida.