Årets Emmynomineringar offentliggjordes – succé för Succession

Årets Emmynomineringar delades ut på onsdagskvällen finsk tid. HBO-serien Succession kammade hem flest nomineringar, 27 stycken, för sin fjärde och sista säsong.

Succession, som handlar om familjen Roy och deras medieimperium, tävlar bland annat om priset för bästa dramaserie.

Näst flest nomineringar gick till dystopiska The Last of Us som baserar sig på ett videospel. The Last of Us fick 24 nomineringar, bland annat för bästa dramaserie.

Andra serier nominerade i den kategorin är bland annat The White Lotus, The Crown och House of the Dragon.

I kategorin bästa komediserie finns serierna Ted Lasso, The Bear och Wednesday bland de nominerade.

Bildtext The Last of Us utspelar sig i en postapokalyptisk värld. Bild: ©HBO/Courtesy Everett Collection/All Over Press The Last of Us,The Last of Us, season 1,The Last of Us,Bella Ramsey,Pedro Pascal,HBO,HBO-serier

Emmygalan ska gå av stapeln den 18 september, men det finns risk för att den skjuts upp på grund av manusförfattarnas strejk i Hollywood.

Många Hollywoodskådespelare har också hotat gå i strejk inom kort ifall skådespelarnas fackförbund The Screen Actor Guild inte når en överenskommelse med filmstudiorna.

Vinnarna av Emmystatyetterna väljs av ungefär 20 000 medlemmar i föreningen Academy of Television Arts & Sciences (ATAS).

Källor: Reuters, New York Times