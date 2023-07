HRT: Trafiken löper snart bättre i Helsingfors – men flera avgångar inställda

Helsingfors kollektivtrafik påverkas kraftigt av USA:s president Bidens besök.

Men trafiken borde börja löpa aningen bättre efter klockan 13.30 i dag, uppger Helsingforsregionens trafik HRT. Då spårvagnstrafiken börjar rulla genom centrum igen. Men på spårvagnslinjerna 2,3,4 och 5 förekommer fortfarande undantag.

Flera buss- och färjelinjers avgångar har också ställts in fler kommer att ställas in under torsdagskvällen.