SR: Svenska försvaret rustar upp – med nya sablar

Det svenska försvaret ska köpa in tusentals nya sablar. En investering för framtiden, säger Livgardets representant. – Det är väl bara att säga ”sablar också” när ryssen kommer, säger Jonas till Sveriges radio.

Det svenska försvarets materielverk (FMV) har skrivit ett kontrakt om inköp av nya sablar. Det rapporterar Sveriges radio i dag.

FMV ska köpa in 1 500 nya sablar till hösten. Enligt det här kontraktet kan försvaret köpa in ytterligare 2 500 sablar under de kommande fem åren.

Det skulle i så fall komma att kosta ungefär 50 miljoner kronor, eller nästan 4,4 miljoner euro.

Sablarna används vid högvakt, parader och ceremonier. Många av de sablar som nu finns tillgängliga är från 1800-talet och mycket slitna, förklarar Livgardets ceremoniofficer Hans Augustin för SR.

I närheten av Livgardets kasern på Gärdet i Stockholm stötte Sveriges radio på Henrik från Sollentuna och Jonas från Österåker. De tycker att det är slöseri att satsa så mycket pengar på sablar.

– Bara att säga ”sablar också” då ryssen kommer, säger Jonas till SR.

Augustin försvarar satsningen med att det är en ”investering för framtiden”.

– Och funkar systemet, så kommer vi inte att behöva köpa nya sablar på hundra år framöver, säger Augustin.

Källa: SR