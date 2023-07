Kvinna misstänks ha stulit en katt från ett barn i Åbo – polisen efterlyser tips från allmänheten

Polisen i sydvästra Finland utreder ett fall, där en okänd kvinna har stulit en katt från ett barn vid åstranden i Åbo på torsdagen.

Enligt den brottsanmälan som polisen har tagit emot rastade ett 8-årigt barn familjens vita katt. Katten hade ett koppel på sig. Barnet och katten hade varit vid Tomasbron vid åstranden i Åbo på torsdagen vid 14.30- tiden.

Barnet hade snubblat och en okänd kvinna hade kommit fram till barnet och frågat hur barnet mådde. Kvinnan hade sagt att hon är veterinär och sagt att hon ska föra katten till polisstationen. Efter det tog hon katten i famnen och lämnade platsen.

Enligt kriminalkommissarie Aleksi Sulkko vid Polisinrättningen i sydvästra Finland utreds händelsen i nuläget som misstänkt stöld.

Kvinnan som misstänks ha stulit katten är i 30-årsåldern, lång och har ljust, axellångt hår och ett födelsemärke på högra sidan av ansiktet. När händelsen inträffade hade hon på sig en blå skjorta och leggings.

Den stulna katten är en 6-7 år gammal, vit hankatt med ljusbruna ögon. Katten är skygg för främmande och rädd för höga ljud.

Polisen ber dem som vet något om händelsen att skicka in sina observationer per mejl till vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller per WhatsApp eller SMS till numret 050 411 7655.

Den som ser den stulna katten ska meddela polisen genom att ringa nödnumret 112.