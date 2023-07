Hollywood strejkar – vad händer nu med de internationella produktionerna som spelas in i Finland?

Åtminstone två amerikanska filmer ska spelas in i Finland i sommar. På grund av den stora skådespelarstrejken i Hollywood är produktionernas framtid nu osäker.

I torsdags gick cirka 160 000 skådespelare i strejk. Detta efter att fackförbundet för skådespelare i Hollywood, Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (förkortat Sag-Aftra), anslöt sig till manusförfattarnas strejk. Manusförfattarna har strejkat sedan början av maj.

Den omfattande Hollywoodstrejken innebär att flera film- och tv-produktioner stoppas. Vad händer nu med de internationella satsningarna som spelas in i Finland?

Inspelningen av en amerikansk film som baserar sig på Tove Janssons roman Sommarboken skulle egentligen ha inletts förra veckan. Glenn Close, som spelar huvudrollen i filmen, har befunnit sig i Finland sedan slutet av juni. Close är medlem i skådespelarfacket och har aktivt uppmanat förhandlingsparterna att hitta en lösning på sina meningsskiljaktigheter.

Den finska samproducenten för filminspelningen Aleksi Bardy säger att han inte kan kommentera saken. På frågan om vem som kan kommentera svarar Bardy:

– Ingen kan säga något i det här läget.

Lågbudgetfilmer kan fortsätta spelas in

En annan amerikansk film som spelas in i Finland i sommar är den komiska seriemördarthrillern Svalta. I filmen, som spelas in i Tammerfors, medverkar bland annat Nick Frost och Game of Thrones-stjärnan Lena Headey.

Film Tamperes programdirektör Antti Toiviainen säger att inspelningen av Svalta kommer att fortsätta trots strejken. Han kan inte ge något skäl till varför strejken inte kommer att påverka inspelningen.

– Ingen anledning har getts, men vi fortsätter helt enligt planerna.

Enligt The Guardian kan produktionen av amerikanska lågbudgetfilmer fortsätta. Sag-Aftra kan bevilja undantag för att få fortsätta en sådan produktion, vilket kan bli fallet för de filmer som spelas in i Finland.

Texten är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Kuinka käy Suomessa kuvattavien kansainvälisten tuotantojen nyt, kun Hollywood-näyttelijät aloittivat lakon? skriven av Veera Jokinen. Översättningen och bearbetningen är gjord av Anna Hedström.