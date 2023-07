Markägare i Vörå sparade tid och pengar genom att slå ihop skiften – intresset för ägoreglering ökar bland jordbrukare

Körsträckorna blev kortare och odlingskostnaderna minskade då markägare i Tuckur i Vörå slog ihop åkerskiften. Det handlar om ägoreglering som kan ha betydande fördelar för jordbrukare.

Ägoregleringar är ett förfarande inom lantmäteri där man återställer splittrade fastigheters struktur, till exempel genom att slå ihop åkermark som ägts av olika personer.

Ungefär 50 markägare deltog i ägoregleringsprojektet i Tuckur, som omfattade ungefär 400 hektar mark. Målet var att förbättra åkerskiftenas storlek och form.

Genom att slå samman åkerskiften sparar jordbrukarna tid och lantbrukstrafiken minskar. Det har i sin tur resulterat i en genomsnittlig minskning av odlingskostnaderna med över hundra euro per hektar. Före ägoregleringen uppgick kostnaderna till ungefär 720 euro per hektar, medan de efter ägoregleringen sjönk till ungefär 607 euro per hektar.

Utifrån analyser av åkerskiftesmaterialet i hela Finland har lantmäteriverket kommit fram till att det finns potential för ägoregleringar även i andra delar av Österbotten. Många jordbrukare har visat intresse för att utreda möjligheterna att genomföra ägoregleringar.

För tillfället pågår ägoregleringar i Yttermark i Närpes. Utredningar genomförs även i Jeppo i Nykarleby och i Lillkyro i Vasa.

Nyttan med ägoregleringen ska vara större än kostnaderna

Andreas Remahl, lantmäteriingenjör vid Lantmäteriverket, säger att ägoregleringen i Tuckur initierades av markägarna. Det hela inleddes i april 2019 med ett informationsmöte på Vörå kommungård där markägarna från Tuckur var inbjudna.

Efter informationsmötet fick markägarna ansöka om en så kallad behovsutredning, vilket de gjorde. Behovsutredningen genomfördes av Lantmäteriverket och involverade en noggrann genomgång av området för att bedöma om en ägoreglering teoretiskt sett skulle vara möjlig.

Bildtext Andreas Remahl säger att det är viktigt att nyttan med ägoregleringen är större än kostnaderna. Bild: Kim Blåfield / Yle Lantmäteriverket

– Viktigt här är att nyttan med ägoregleringen ska vara större än kostnaderna för att genomföra den, säger Andreas Remahl.

Detta är det första steget som bedöms i behovsutredningen, eftersom staten inte kommer att erbjuda stöd om så inte är fallet.

När behovsutredningen slutförts presenterades den för markägarna under hösten 2019. Efter det hade markägarna möjlighet att ansöka om att genomföra en förättning.

Lantmäteriverket presenterade därefter konkreta förslag till skiftesplaner. Dessa förslag diskuterades personligen med varje markägare. Andreas Remahl förklarar att det hela är en tidskrävande process:

– Slutresultatet ska lite knådas fram, säger han.

Ägoregleringar inget att vara rädd för

Enligt Andreas Remahl var inte alla markägare till en början var helt positivt inställda. Han säger att attityden dock ändrades vartefter projektet framskred.

– Tanken är ju inte att det ska bli sämre för någon, utan i slutändan ska det nog bli bättre för alla. Klart att de aktiva största jordbrukarna kanske gynnas mest, säger Remahl.

Ägoregleringar är inget nytt koncept, utan har gjorts länge. Andreas Remahl säger att det tidigare istället talats om storskiften och nyskiften.

Behovet av ägoregleringar uppkommer i och med att fastighetsstrukturen splittras; antalet aktiva jordbrukare minskar årligen och marken köps då upp av de som fortfarande är aktiva. Basskiftena är även ganska små, ofta endast omkring två hektar.

– Dagens maskiner är så stora att de gärna vill ha stora rutor att köra på, säger Anderas Remahl.

Andreas Remahl säger att den första reaktionen ägoreglering väcker hos markägare ofta är oro och osäkerhet. Det är enkelt att behålla det som det alltid har varit.

– Man behöver nog inte vara rädd för det här med ägoreglering. Vi försöker faktiskt lyssna på alla markägare och deras åsikter och vara så tillmötesgående som möjligt, säger han.

Länge tal om en ägoreglering i Tuckur

Tommy Ehrs har tillsammans med sin bror Johan Ehrs ett gemensamt lantbruk i Tuckur. De har deltagit i ägoregleringen som under de senaste åren genomförts i området. Han säger att det ganska länge hade varit tal om att det så småningom börjar bli dags för en ägoreglering i byn, eftersom det snart är över hundra år sedan sist.

Enligt Tommy Ehrs har hela processen gått över förväntan. Så vitt han vet har det inte varit några större problem för de involverade att komma överens under projektets gång.

– Överlag tror jag att folk har varit ganska nöjda med det hela, säger Tommy Ehrs.

Bildtext Tommy Ehrs ser nästan inga nackdelar med ägoregleringar. Bild: Kim Blåfield / Yle ägoregleringar,Vörå

Det finns många fördelar med ägoregleringen. Tommy Ehrs säger att de nu sparar både tid och bränsle, eftersom de inte längre behöver köra fram och tillbaka mellan alla små åkerskiften.

– Dessutom är skörden kring dikena sämre, säger han. Med större åkrar får man mindre kanteffekt.

Några desto större nackdelar kan Tommy Ehrs inte komma på. Det enda vore isåfall att en ägoreglering inte är helt gratis.

– Ser man till vad vi kommer att vinna på ägoregleringen framöver, så ser jag inte kostnaderna som något oöverkomligt, säger han.

Tommy Ehrs kan starkt rekommendera andra markägare att delta i en ägoreglering, eftersom det enligt honom i princip bara finns fördelar. Han råder de som funderar på saken att ta kontakt med lantmäteriingenjörerna.