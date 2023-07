Norrena & Frantz: ”Man blir inte immun mot åtrå och förälskelse bara för att man är gift”

Häromveckan fick Relationspodden ett aningen uppgivet brev av en lyssnare som drabbats av besvärliga känslor.

Trots att lyssnaren är lyckligt gift märker hon att hjärtat tenderar slå några extra slag då hennes kompis pojkvän är i närheten. Brevskrivaren har inga avsikter att vara otrogen mot sin man, men förälskelsen är besvärlig och de förbjudna tankarna surrar på.

Ja, vad ska man egentligen göra då man blir kär i fel person vid fel tillfälle? Den frågan ställde vi, och svaren vällde in. Det var många som kände igen sig i brevskrivarens dilemma och ville ge henne råd och dela med sig av egna erfarenheter.

En del svar var strängare än andra. Vad Norrena och Frantz tycker om saken framgår i podden. Här publicerar vi några av svaren vi fick.

Ta ditt förnuft till fånga

Livet består av mer än Me, Myself and I. Ta ditt förnuft till fånga och gjut olja på vågorna. Du kan inte börja springa efter varenda karl du får känslor för.

Det kan hända att det finns kandidater som på något plan kunde passa en bättre än den man lever ihop med, det kan hända att man får känslor för någon annan.

Det hör livet till och det innebär inte att man ska avsluta det man har och kasta sig i armarna på den som för tillfället väckt ens intresse och fått det att bubbla i maggropen.

Du är ingen tonåring längre. Väx upp och bete dig som den vuxna, mogna och ansvarsfulla kvinna du borde vara när man beaktar din ålder!

Lotta 56 år

Livet gör ont

Ignorera känslorna. Ont gör det säkert, men vad i livet gör inte ont?

Låt oss inte glömma att förälskelser är tillfälliga, så även om man agerar på förälskelsen och kastar sig i armarna på fel person, vad för garantier finns det att det slutar lyckligt?

Misantropen 27

En stor del av livet går åt till olycklig kärlek

Motsvarande saker har hänt mig flera gånger. Efter ett antal år så kommer man ju över förälskelserna, men en stor del av ens liv går ut på att komma över olycklig kärlek.

Jag blir oftast kär i någon kvinnlig vän. Just nu är jag det också, men det lär nog inte bli mer än vänskap.

Sommarkatten 50 år

Analysera känslorna

Det här tror jag är väldigt vanligt, men det man kan göra är att försöka analysera sina känslor.

Är det spänningen i det förbjudna som är själva nerven i känslan? Då kanske det egentligen inte är så mycket att bygga på.

Eller är det kanske fråga om lust? Den kan man kanske utforska på något sätt tillsammans med sin partner.

Det kan vara värt att fundera på vad som är drivkraften i känslan innan man kastar sig in i något som potentiellt kan förstöra två relationer.

Det kan också vara värt att fundera i realistiska termer på hur livet med den andra skulle vara. På vilket sätt skulle det bli annorlunda jämfört med nu och vad är bra/dåligt med det?

44-åring i grannlandet

Äktenskap är att välja varandra varje dag

Jag har varit gift i 25 år och har varit hemligt förälskad i säkert tio olika personer under den tiden. Bara för att man är gift eller i ett stadigt förhållanden betyder det inte att man är immun mot känslor som åtrå och förälskelse.

Men för det mesta så går det över på några månader eller ett halvår. Och går det inte över, ja då måste man funderar ifall man behöver göra något åt saken eller inte.

Att vara gift betyder att man gång på gång väljer varandra och den kärlek man har även om man ibland har känslor för andra.

Silverbröllop på kommande, 49

Den förbjudna förälskelsen fick mig att inse någonting viktigt om mig själv

Jag fick en crush på en kompis medan jag var i ett långvarigt förhållande. Kompisen var av samma kön och detta ledde till att jag började fundera över min sexualitet. Senare insåg jag att min dåvarande partner inte var rätt för mig och vi gick skilda vägar.

Nu har jag varit öppet bisexuell ett tag och känner mig till 100 % som mig själv! Det är helt normalt att bli lite förtjust i andra personer trots att man är i förhållande, man kan till och med lära sig saker om sig själv!

Om förtjusningen inte går över på en längre tid kanske det gäller att överväga ifall man verkligen är nöjd med sitt eget förhållande.

Inte hetero, 21