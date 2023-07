Jazzsångaren Tony Bennett är död

Tony Bennett avled i sin hemstad New York som 96-åring i dag, fredag. Hans starka lojalitet till sin genre och förmåga att tolka låttexter har lämnat ett spår efter sig i såväl äldre som yngre generationer.

Tony Bennett, jazzsångaren som har charmat folk runt om i världen med hans mjuka, jazziga stämma och varma, publikvänliga uppträdande, har avlidit två veckor före sin 97:de födelsedag.

Bennett stod på scen i över 70 år och under den tiden förändrades hans framträdande minimalt. Han var bestämd över att bevara den klassiska amerikanska populärmusiken, och att inte låta sig påverkas av trender eller producenter som försökte mana till nytänk. Och vilken tur att han gjorde det.

Producenternas rädsla för att genrer som rock'n'roll skulle knuffa Bennett till ett dammigt hörn av musikvärlden, där bara äldre personer bläddrar genom urvalet, visade sig vara obefogad.

Hans signaturlåt I left my heart in San Fransisco är fortfarande en klassiker som få med handen på hjärtat kan säga att de aldrig har hört. Förutom det har Bennett samarbetat med många stora artister också långt in på 2000-talet.

Bildtext Bilden är tagen under Tony Bennetts och Lady Gagas turné år 2015. Bild: Vidura Luis Barrios / Alamy/All Over Press Lady Gaga,Tony Bennett,Tony Bennett

Stort namn för stora namn

Tony Bennett är inte bara ett stort namn för gemene man, utan också för flera av musikbranschens andra stora namn. Frank Sinatra var, förutom en god vän till Bennett, också ett stort fan.

I en intervju med Life Magazine år 1965 sade Sinatra att Tony Bennett är industrins bästa sångare: ”Jag blir ivrig när jag ser på honom. Jag blir rörd. Han är en sångare som lyckas förmedla det som kompositören ville förmedla, och antagligen lite till”.

Bennett har sjungit duetter med bland annat Aretha Franklin, Amy Winehouse, Barbra Streisand och Stevie Wonder. Han har också gett ut två album med Lady Gaga, och åkt på turné med henne 2014–2015.

Hans sista konsert någonsin var tillsammans med Lady Gaga år 2021. Förutom att det var Bennetts sista konsert, ordnades den också för att fira hans 95:e födelsedag.

Insjuknade i Alzheimers

Bennett diagnosticerades med Alzheimers år 2016, men han fortsatte spela in musik och uppträda trots sjukdomen.

Det är oklart i fall det är Alzheimers som är dödsorsaken. Enligt Bennetts publicist Sylvia Weiner, som bekräftade hans död till The Associated Press, är dödsorsaken okänd.