Tusentals .fi-adresser registrerade på falska användare – Traficom tandlöst trots lagändring

Domännamnssystemet gör det enklare för människor att navigera på internet. I stället för långa nummerserier - ip-adresser - kan vi använda domännamn för att till exempel surfa till en webbsida eller då vi skickar e-post. Domännamn består av flera led som skiljs åt med punkter. Den sista delen är den så kallade toppdomänen - till exempel .com, .org, .net, .edu. Toppdomänen .fi är ett exempel på en landsdomän som administreras av nationella myndigheter, i det här fallet finländska Traficom. Ett domännamn kan delas in i flera underdomäner, till exempel svenska.yle.fi är en underdomän till yle.fi. Webbsidor finns ofta på underdomänen www.

Grafen visar att antalet registrerade fi-domännamn har vuxit kraftigt sedan 2004, från knappt 80 000 till över 540 000. Antal registrerade fi-domännamn jan 2004-juni 2023 Källa: Transport- och kommunikationsverket Traficom 2010 2020 2005 2015 0 200 000 400 000 600 000

Det finns över 540 000 registrerade fi-domännamn i Traficoms register. Över 80 procent av dem är registrerade av företag eller andra organisationer. Vem som har registrerat en fi-domän kan man kolla på Traficoms webbsida https://www.traficom.fi/sv/kommunikation/fi-domannamn/fi-domannamnssokning Användaruppgifterna visas inte om det är en privatperson som har registrerat domänen.