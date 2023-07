Barbie lockade mer än 70 000 biobesökare i Finland under veckoslutet

Biograferna var fullsatta under veckoslutet, i och med premiärerna av de efterlängtade filmerna Barbie och Oppenheimer.

Barbie lockade mer än 70 110 biobesökare i Finland under helgen. Inklusive förhandsvisningar uppgick det totala antalet tittare på söndagskvällen upp till 74 640. Med det antalet kommer filmen att gå till historien som årets bästa öppningshelg.

Oppenheimer knappar in på andra plats med runt 49 480 biobesök i Finland under helgen.

Barbies premiärhelg är den största någonsin för en film regisserad av en kvinna. Globalt sett drog Barbie in totalt 377 miljoner dollar under helgen, medan Oppenheimer drog in 174 miljoner dollar.

Källor: Yle Uutiset, The Guardian