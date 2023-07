Coldplay överraskar: Två extra konserter på Helsingfors Olympiastadion nästa år

Biljetterna till den första konserten i juli nästa år började säljas i dag. På grund av stor efterfrågan kommer ytterligare två konserter att hållas i Finland.

Förra veckan meddelade den brittiska poprockgruppen Coldplay att de tar sin världsturné till Helsingfors Olympiastadion söndagen den 28 juli 2024.

Nu berättar bandet att de lägger till två extra konserter i Helsingfors: tisdagen den 30 juli och onsdagen den 31 juli 2024.

Biljetter till samtliga konserter säljs just nu via förhandsförsäljning. Registreringen för förhandsförsäljningen har redan stängt, så förhandsbiljetter till de extrainsatta konserterna är endast tillgängliga för dem som redan har registrerat sig.

Trots den stora efterfrågan på förhandsbiljetter kommer biljetter också att finnas tillgängliga för allmän försäljning, eftersom endast en del av biljetterna kommer att kunna köpas via förhandsförsäljningen.

Den allmänna försäljningen öppnar fredagen den 28 juli klockan 10.

Coldplay inledde sin världsturné Music Of The Spheres i mars 2022 och har sedan dess sålt över 7,5 miljoner biljetter – mer än någon annan turné under de senaste två åren.

Texten är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Coldplaylle kaksi lisäkonserttia Helsingin Olympiastadionille, skriven av Ville Vedenpää. Översättningen är gjord av Anna Hedström.