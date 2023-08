Storskaliga inspelningar av tv-serie i Hangö: “Ingen har skapat hinder för oss”

Under den senaste månaden har pansarvagnar, smällpatroner, specialeffektrök och personer i soldatutrustning observerats i Hangö. Det är frågan om en inhemsk tv-serie som till stor del har spelas in i staden.

En trygg sommarstadsidyll skakas om av ett militärt anfall mot dagens Finland. Det är vad som sker i den storskaliga serien Konflikti som just nu filmas på olika håll i södra Finland.

Serien har spelats in på flera olika ställen i Hangö i juli, bland annat i stadshuset, på Lappvik strand, järnvägsbron, hotell Regatta Spa och i vattentornet. Övriga inspelningsplatser är bland annat Helsingfors och Kymmene län.

I C More- och MTV-serien medverkar skådespelare som Peter Franzén, Sara Soulié och Pirkka-Pekka Petelius. Produktionsbolaget är Backmann & Hoderoff.

Hangö ett perfekt val för inspelningar

Förproduktionen för serien började för sex år sedan. Manuset är skrivet av producent Andrei Alén, regissör Aku Louhimies, författare Helena Immonen och manusförfattare Jari Olavi Rantala.

Gruppen fick inspiration till tv-serien efter att de jobbat på filmen Okänd soldat (2017).

– Vi började fundera på hur det skulle vara om någonting sådant skulle hända i dag. Hur skulle vi reagera på att mobiltelefoner inte fungerar och så? berättar Louhimies.

Konfliktis regissör Aku Louhimies var intresserad av att skriva om hur krig eller konflikt skulle se ut i dagens Finland.

Under de senaste tre åren har Alén och Louhimies besökt Hangö under olika årstider för att hitta inspelningsplatser. Ett av önskemålen för inspelningsplats var en stad vid kusten. Förberedelserna för inspelningarna började under vårvintern i år.

Alén upplever att Hangö var ett perfekt alternativ för Konfliktis inspelningar. Staden är vacker och har mycket historia som kan relateras till serien.

– När vi nu sitter här är vi väldigt lyckliga över att vi valde Hangö, säger Alén.

Seriens producent Andrei Alén är glad över att produktionsbolaget valde Hangö som en av inspelningsplatserna.

Såväl Hangöbor som turister har varit välkomnande.

– Vi har tagits hundraprocentigt väl emot. Ingen har stört eller skapat hinder för oss.

Samarbete med Försvarsmakten

Konflikti görs i samarbete med Försvarsmakten, som hjälper produktionsbolaget att göra serien realistisk och bidrar med rekvisita.

Från Försvarsmaktens sida finns det två producenter med i produktionsteamet: kaptenerna Tommi Kangasmaa och Harry Lagerström.

Då seriens manus erbjöds till Försvarsmakten var de intresserade för att manuset var realistiskt. Det var också en av de första idéerna om att göra en produktion om konflikt eller krig i dagens Finland.

– Vi kan delta i en sådan här produktion så länge som den inte framställer konflikter som ett stort Hollywoodspektakel, utan genom det verkliga sätt vi agerar och tränar på.

Försvarsmakten samarbetar med produktionsbolaget. Tommi Kangasmaa fungerar som producent.

På inspelningsplatsen finns experter från Försvarsmaktens sida som ser till att allt ser ut som det ska och producenterna Kangasmaa och Lagerström som ansvarar för utrustningen och de militära fordonen på inspelningsplatsen.

Kangasmaa har upplevt att Försvarsmaktens roll i samhället är så synlig att Hangöbor och turister som går runt på stan inte känner sig rädda på grund av den militära utrustningen och fordonen.

– Människor tar med sig sina barn för att se stridsfordonen. Vissa har till och med haft picknick med vinflaskor då de tittat på inspelningarna.

Gott om information i förväg

Hangö stad och produktionsbolaget har informerat Hangöbor och besökare om inspelningarna. Det har varit särskilt viktigt för att militärfordonen, skådespelarna klädda i militärutrustning och smällpatronerna kan göra människor oroliga.

– Vi ville att så många som möjligt ska veta om inspelningarna på förhand. Men det är ju så att om man stöter på soldater eller militärfordon så är de aldrig ensamma. Det finns ett ganska stort filmcrew runt dem. Man förstår genast vad det handlar om, påpekar Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Denis Strandell berättar att Hangöbor och besökare har tagit väl emot inspelningsteamet.

Under inspelningsperioden var flera av stadens parkeringsplatser avskärmade för inspelningsteamets bruk. Hangö stad har endast fått in några klagomål.

– På det stora hela så tror jag att folk förstår. Det är inte så trångt att man inte skulle hitta en parkeringsplats någonstans.

Hangö stad har ett samarbetsavtal med produktionsbolaget. I avtalet har staden bundit sig till att låta inspelningsteamet använda och filma i deras byggnader.

Seriens publiceringsdatum meddelas senare.