Koppö Energia har bestämt vem som ska leverera huvudkomponenter till vätgasanläggning i Kristinestad – Wärtsilä en av dem

Det finns solpaneler på marknaden som marknadsförs som lätta att installera eftersom de går att sticka in i ett vanligt eluttag. Via uttaget förs elen som solpanelerna producerar direkt in till hemmet.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes betonar i ett pressmeddelande att en sådan anordning inte får användas i Finland. Den är både olaglig och eventuellt farlig.

Användningen av en stickproppsanslutning i solcellssystem strider mot säkerhetskraven i den finska installationsstandarden och elsäkerhetslagen.