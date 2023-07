Inget slut i sikte på strejkerna i Hollywood – kan pågå till årsskiftet

De amerikanska skådespelarnas och manusförfattarnas gemensamma strejk har pågått i snart två veckor och ingen vet hur länge den kommer att hålla på.

I nästan tre månader har över 11 000 manusförfattare strejkat och för två veckor sedan fick de sällskap av 160 000 strejkande skådespelare. Det här är första gången på mer än 60 år som både skådespelare och manusförfattare i Hollywood strejkar samtidigt.

Förra gången båda fackförbunden strejkade samtidigt var på 1960-talet och då var det skådespelaren och USA:s tidigare president Ronald Reagan som var ordförande för skådespelarnas fackförbund SAG-AFTRA.

Nu är det skådespelaren Fran Drescher, mest känd från komediserien The Nanny från 1990-talet, som håller i ordförandeklubban. Drescher har hyllats för sin orädda ledarstil och hennes passionerade tal från den 13 juli då facket meddelade att strejken börjar har blivit viral.

– Jag är chockad över hur människorna vi har jobbat med behandlar oss. Jag kan helt ärligt inte tro hur långt ifrån vi är på så många punkter. Hur de hävdar fattigdom, att de förlorar pengar åt vänster och höger när de ger hundratals miljoner dollar till sina vd:ar. Det är äckligt. De borde skämmas. De står på fel sida av historien, sade Drescher då.

Bildtext På sociala medier har Fran Dreschers tal då skådespelarstrejken utlystes blivit viral. Bild: John Salangsang/Shutterstock/All Over Press Fran Drescher

Vad handlar strejken om?

Skådespelarfacket vill att grundlönen för skådespelarna höjs för att möta den stigande inflationen.

Ett annat krav är att skådespelarna också ska få större ersättningar och få ta del av de vinster som streamingbolagen gör. Tidigare har skådespelare och manusförfattare förlitat sig på ersättningar som betalats ut då filmer och tv-serier sänts i repris. Detta har tryggat inkomsten för skådespelare och manusförfattare mellan olika jobb.

Men i en tid när film- och TV-branschen domineras av streaming har den här ersättningen till skådespelare och manusförfattare uteblivit eller minskat drastiskt.

Skådespelaren Kimiko Glenn som medverkade i succéserien Orange Is the New Black har berättat hur liten ersättning hon fått. Enligt Glenn fick hon bara 27 dollar och 30 cent i visningsersättning trots att hon var med i 44 avsnitt och serien blev en stor succé för Netflix.

En knäckfråga har gällt användningen av artificiell intelligens. Skådespelarna vill få en försäkran av film- och streamingbolagen om att skådespelarna inte kommer att ersättas av artificiell intelligens.

Alla i Hollywood är inte rika

Skådespelare har demonstrerat både i Los Angeles och New York för att kräva bättre löne- och arbetsvillkor i en bransch som genomgått stora förändringar under de senaste åren.

– Vår bransch har förändrats exponentiellt. Vi är inte i samma affärsmodell som vi var i för ens 10 år sedan. Och ändå, även om de erkänner att det är sanningen i dagens ekonomi, kämpar de näbbar och klor för att hålla fast vid samma ekonomiska system som är förlegat. De vill att vi ska ta ett steg tillbaka i tiden. Det kan vi inte och kommer inte att göra. Det vi lagt fram i förhandlingarna är inte orimligt, sade skådespelaren Bryan Cranston som deltog i en demonstration i Times Square i New York under tisdagen.

Bildtext Skådespelaren Bryan Cranston, känd från bland annat tv-serien Breaking Bad, höll ett tal på tisdagens demonstration i Times Square i New York. Bild: EPA-EFE strejker

Många kända skådespelare deltar i strejken, men långt ifrån alla skådespelare är rika. Fackförbundets ordförande Drescher har sagt att majoriteten ”bara är arbetande människor som bara försöker försörja sig för att betala sin hyra och sätta mat på bordet och få sina barn till skolan”.

– 87 procent av oss kan inte kvalificera sig till sjukförsäkring, det är 26 000 dollar per år och vi kan inte göra det. 98 procent av oss är under miniminivån, det är 160 000 personer, 98 procent kämpar. Det är fel, sade skådespelaren Michelle Hurd som också deltog i strejken i Times Square.

Hurd fortsätter:

– Många människor har frågat mig när kommer denna strejk att sluta? Vet du vad? Den skulle kunna sluta i dag. Det enda som måste ske är att AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) måste dyka upp och förhandla rättvist.

Enligt CNN var den genomsnittliga timlönen ifjol drygt 27 dollar för en skådespelare bosatt i Kalifornien. Ett annat exempel är att minimilönen för en skådespelare som jobbar på en tv-serie i en vecka var drygt 3700 dollar. Men en skådespelare får ofta inte betalt på heltid året runt på grund av arbetets karaktär och från lönen behöver skådespelaren betala skatt och diverse ersättningar till bland annat agenter och jurister.

Manusförfattarna kräver också bättre lönevillkor och arbetsförhållanden. Fackförbundet för manusförfattare, Writers Guild for America (WGA) är också oroliga för användningen av AI.

Regissörerna som företräds av fackförbundet Directors Guild of America (DGA) deltar inte i strejken eftersom facket lyckades förhandla om sitt kontrakt i juni.

Hur länge kommer strejken att pågå?

Det är ingen som vet hur länge strejkerna kommer att pågå.

Filmbolagen i Hollywood har förberett sig på att åtminstone en av strejkerna pågår tills slutet av året.

Manusförfattarna inledde sin strejk den 2 maj, därmed har den pågått i snart tre månader.

Senaste gången manusförfattarna strejkade var i november 2007 och då varade strejken i 100 dagar.

Den senaste gången skådespelarna strejkade var år 1980, strejken pågick i 10 veckor.

Hur påverkas tittare?

Om strejken pågår i flera månader kan det innebära problem för biografer. Men de flesta filmer som kommer ha premiär i höst har ändå redan har spelats in och det kommer dröja innan effekterna märks av på filmsidan eftersom produktionstiderna är så långa.

Tittare kan dock märka av strejken av att det släpps färre amerikanska fiktiva serier och filmbolagen satsar ännu mer på reality-tv.

När manusförfattarna började strejka påverkades kring 80 procent av amerikansk fiktiv film- och tv-serieproduktion. De gemensamma strejkerna stänger i princip ner så gott som hela produktionen för de stora filmbolagen.

Det här betyder att det varken kommer nya avsnitt av till exempel långköraren Greys Anatomy eller komediserien Abbott Elementary i höst. Nya säsonger av både Euphoria och White Lotus kommer troligen att skjutas fram till 2025.

Bildtext Andra säsongen av tv-serien House of Dragon spelas in i Europa. Bild: HBO House of the Dragon,House of the Dragon, season 1,Rhaenyra Targaryen,Daemon Targaryen,Matt Smith,Milly Alcock

Men det finns undantag, till exempel fortsätter inspelningarna av den andra säsongen av HBO:s House of Dragon eftersom rollbesättningen till största del består av brittiska skådespelare som inte omfattas av strejken. De brittiska skådespelarna hör till ett annat fackförbund och tillåts inte enligt brittisk lag att delta solidariskt i strejken.

Om strejkerna pågår till oktober kommer en majoritet av premiärerna för amerikanska tv-serier behöva senareläggas. Och om arbetsplatskonflikterna pågår ända till årets slut kommer effekterna bli ännu större.

Källor: BBC, CNN, The Guardian, The New Yorker, New York Times.