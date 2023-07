Yle Sporten sänder: Portugal jagar historisk VM-seger – anfallsträning väntar mot ett Vietnam i hopplöst läge

Lyckas Portugal ta sin första VM-seger någonsin? Och hur klarar sig Australien utan sin storstjärna? Här är förutsättningarna inför dagens VM-bataljer!

Kl. 10.30 Portugal–Vietnam i TV2 och på Yle Arenan

Grupp E, Waikato Stadium, Hamilton

Kommentator: Kristian Karlsson

Portugals läge: Anfallsträning inför ödesmatchen

Portugal inledde sitt första VM med en uddamålsförlust mot Nederländerna. En match som de inte fick förlora.

Nu förväntar sig alla en seger och helst med så stor marginal som möjligt. Vietnam är laget som de övriga i gruppen ska besegra, även under en sämre dag.

Med en klar seger över Vietnam och en skräll mot USA kan laget ta sig in bland de 16 främsta. Vägen dit är ändå väldigt lång.

Mot Nederländerna hade Portugal problem med anfallsspelet och mäktade med endast ett avslut på mål.

Vietnams läge: Hopplöst men inte uppgivet

Vietnam öppnade sin första VM-turnering med en hedersam 0–3-förlust mot självaste världsmästarna USA.

Den asiatiska VM-debutanten var chanslös men gjorde vad de kunde under 90 minuter plus tilläggstid. Vietnam mäktade inte med ett enda avslut under hela matchen.

Bildtext Tran Thi Kim Thanh behöver storspela. Bild: Kim Price/CSM/Shutterstock/All Over Press Vietnams damlandslag i fotboll

Mot Portugal är chanserna till en historisk poäng eller seger betydligt bättre. För att det ska lyckas måste målvakten Tran Thi Kim Thanh göra sitt livs match samtidigt som anfallsstjärnan Huynh Nhu får lov att hitta rätt på de få chanser laget vaskar fram.

Håll koll på: Tre gånger Silva och kvalhjältinnan Costa

I Portugal riktas blickarna mot mittfältaren och lagkaptenen Dolores Silva, anfallarna Diana och Jessica Silva samt mittbacken Carole Costa.

Portugal har goda minnen från Waikato Stadium i Hamilton där dagens match spelas. I februari säkrade Portugal sin historiska VM-biljett genom att besegra Kamerun i det interkontinentala kvalets sista omgång.

Carole Costa blev stor matchvinnare då hon avgjorde med en straff i den 94:e minuten och portugisiskorna vann med 2–1.

Kommentatorns tips: Portugal gör vad som krävs

För att hålla avancemangschanserna vid liv måste Portugal vinna matchen. Det blir till slut tre historiska VM-poäng för Portugal i duellen mellan de två debutanterna med siffrorna 2–1.

Kl. 13 Australien–Nigeria i TV2 och på Yle Arenan

Grupp B, Lang Park, Brisbane

Kommentator: Mikael Oivo

Australiens läge: Klart för åttondelsfinal vid seger

Australien vann sin öppningsmatch mot Irland med 1–0 trots att laget var utan sin anfallsstjärna Sam Kerr. Hon kommer att behöva stå över även mot Nigeria, men förväntas vara tillbaka till den avslutande gruppspelsmatchen mot Kanada.

Ifall Australien besegrar Nigeria är hemmanationen klart för åttondelsfinal efter bara två spelade matcher. Australien och Nigeria har mötts endast en gång tidigare, i gruppspelet i VM för åtta år sedan, och den gången var Australien starkare med 2–0.

Bildtext Australien kan ta steget till slutspel redan i dag. Bild: Lehtikuva Australiens damlandslag i fotboll

Förväntningarna hemma i Australien är höga efter att laget tog sig ända till semifinal i OS i Tokyo. I VM har Australien avancerat tre gånger till kvartsfinal men aldrig längre än så.

Nigerias läge: Ytterligare poäng efter stabil start?

0–0 i premiären mot Kanada var en rätt så positiv start för nationen som släppt in flest mål i VM-historien. Det är inte ofta som Nigeria har klarat av att hålla nollan, framför allt inte mot ett lag av olympiska mästaren Kanadas nivå.

Nigeria har klarat av att avancera från en VM-grupp två gånger. Den här gången är uppgiften riktigt tuff med tanke på behovet att behöva slå ut antingen Australien eller Kanada.

Ifall Nigeria ändå lyckas ta poäng också mot Australien ter sig uppgiften plötsligt mycket mer möjlig i och med att den på förhand sett enklaste motståndaren Irland väntar i den tredje gruppspelsmatchen.

Nigerias befolkning på 230 miljoner invånare hoppas på stordåd av Afrikas kanske bästa spelare genom tiderna, Asisat Oshoala.

Håll koll på: Barcelonastjärnan Asisat Oshoala

I skadade australiensiskan Sam Kerrs frånvaro är Nigerias anfallare Asisat Oshoala potentiellt matchens största stjärna. Barcelonaanfallaren har valts fem gånger till Afrikas bästa spelare och försöker nu i 28 års ålder leda sitt lag till turneringens slutspelsfas.

Kommentatorns tips: Hemmalaget levererar

Trots Sam Kerrs frånvaro får rutinerade Australien till en stabil prestation inför en hurrande hemmapublik och vinner komfortabelt med 3–1.