Randy Meisner, en av rockbandet Eagles grundare, har dött

Det pensionerade basisten, sångaren och en av grundarna av rockbandet Eagles, Randy Meisner, har dött. Han blev 77 år gammal.

Enligt ett meddelande på bandets webbplats dog Meisner den 26 juli i Los Angeles på grund av komplikationer av en kronisk lungsjukdom.

Meisner grundade Eagles tillsammans med Glenn Frey, Don Henley och Bernie Leadon år 1971. Han spelade bas och sjöng på flera album, bland annat Desperado, One of These Nights och Hotel California.

”Randy var en väsentlig del av Eagles och viktig i bandets tidiga succé. Hans röst var förvånansvärd, vilket hörs i hans signaturballad Take It to the Limit”, säger bandet på sin webbplats.

Randy Meisner skrev låten Take it to the Limit på en kväll i sitt hem i Los Angeles 1975.

Han lämnade bandet 1977 och den nuvarande bassisten Timothy B. Schmit tog över.

Meisner deltog i ceremonin då bandet inkluderades i Rock and Roll Hall of Fame 1998. De framförde hitlåtarna Take It Easy och Hotel California.

Basisten kunde inte delta i bandets History of the Eagles-turné 2013 på grund av sina hälsoproblem.

Källor: Variety, Rolling Stone, eagles.com