Räntan kan snart ha nått sin topp – se hur inflationen mattats av i Finland, USA och Europa

Varje gång statistikmyndigheter publicerar nya tal om sjunkande inflation ökar analytikernas hopp om att räntorna ska sluta stiga. Den här gången ingav även centralbankernas chefer hopp om det.

”En höjning är möjlig, och en paus är möjlig. Svaret är bestämt 'kanske'”, sa Europeiska centralbanken ECB:s ordförande Christine Lagarde efter att Euro-räntan höjdes med en fjärdedels procent i torsdags.

Även den amerikanska centralbankens chef Jerome Powell antydde att det är fullt möjligt att onsdagens höjning, även den med en fjärdedels procent, var den sista på ett tag.

Det var nionde gången i rad ECB höjde räntan. Även om de typiskt ambivalenta antydandena inte är någon större ledtråd i sig, så får sjunkande inflationstal på båda sidorna av Atlanten allt fler analytiker att tänka sig att toppen kan vara nådd.

Målet är tydligt uttalat av både Fed i Washington och ECB i Frankfurt. Inflationen ska ned till två procent.

Det brittiska nyhetsmediet Financial Times citerar ett halvt dussin experter som ser det som sannolikt att den här veckans höjningar kan vara tillräckligt för det målet – alternativt att någon enstaka höjning till vore nog.