Yle Sporten sänder: Tidig godbit då Japan och Spanien gör upp om gruppsegern – båda lagen har imponerat i turneringen

Japan och Spanien har gått på i ullstrumporna i VM-turneringen. Båda två har gjort slarvsylta av sina motståndare tillsvidare. I dag drabbar de samman i Wellington och i potten finns första platsen i C-gruppen.



Kl. 10.00 Japan – Spanien

Grupp C, Wellington Regional Stadium, Nya Zeeland

Kommentatorer: Chriso Vuojärvi och Milla-Maj Majasaari

Japans läge: Tre poäng krävs för gruppseger

Den förra världsmästaren hade inga som helst problem att få Zambia och Costa Rica på fall. Utan att släppa in ett enda mål. Den stora frågan är om Japan är tillbaka i världseliten eller om Zambia och Costa Rica inte riktigt håller måttet på den här nivån. Det samma gäller ju omvänt också för Spanien.

Men Japans utgångsläge inför dagens match är sämre än Spaniens. Japan har snäppet sämre målskillnad och det innebär att Japan måste vinna dagens match för att sluta etta i grupp C.



Skillnaden mellan att sluta etta eller tvåa är inte särdeles stor. Ettan möter Norge och tvåan tar sig an Schweiz i åttondelsfinalskedet. I en potentiell kvartsfinal är motståndet endera USA eller Nederländerna. En tuff drabbning blir det hur som helst.



Med tanke på hur slutspelsträdet ser ut är det mycket möjligt att Japan och Spanien luftar sina trupper i dag. Japan har en extra morot i och med att man aldrig har besegrat Spanien. De fyra tidigare landskamperna har slutat i tre spanska segrar och en oavgjord match.

Bildtext Japan har inlett VM med två övertygande segrar. Bild: Lehtikuva fotboll



Spaniens läge: Stabilt, tillsvidare



Spanien har inte satts på prov i VM tillsvidare. Spanjorskorna gjorde nästan vad de ville på planen i segrarna över Costa Rica och Zambia.

För ett år sen var det rejäl turbulens i det spanska damlandslaget. Femton landslagsspelare gjorde uppror mot förbundet och huvudtränaren Jorge Vilda. Bara tre av dem fick plats i VM-truppen.

Det finns så mycket talang i Spanien att laget inte behöver vara harmoniskt för att besegra lag som Costa Rica och Zambia. Men hur reagerar spelarna då laget testas på allvar? Vi kan få en fingervisning i dag för Japan är inte att leka med.

Superstjärnan Alexia Putellas gjorde comeback efter skada strax före VM-turneringen sparkade i gång. I VM har hon körts in långsamt. Hon hoppade in sent mot Costa Rica och mot Zambia blev hon utbytt i halvtid då Spanien redan avgjort matchen.



Putellas ledarskap och exempel kan vara den detalj som svetsar det spanska landslaget samman. Mycket möjligt att vi får en indikation på det under dagens match. Men orkar hon spela 90 minuter?



Kommentatorns tips: Spanien vinner



I en match mellan två passningsskickliga lag som gillar att rulla boll känns Spanien som snäppet vassare. Spanien vinner med 2–0 efter mål av Putellas och Jenni Hermoso.

Kl. 10.00 Costa Rica–Zambia på Yle Arenan

Grupp H, Waikato Stadium, Hamilton

Kommentator: Kristian Karlsson

Costa Ricas läge: Vill avsluta VM med historisk seger

Costa Rica anlände till VM med drömmar om en plats bland de 16 främsta. Den drömmen krossades senast då laget förlorade även sin andra match mot Japan. I den första blev det stryk mot Spanien.

I sin andra VM-turnering och sjätte match finns alla chanser i världen att öppna segerkontot. Även om chansen till avancemang är borta kommer laget att göra allt för att besegra Zambia.

Bildtext Costa Rica har ännu inte tagit poäng i turneringen. Bild: Dave Lintott/lintottphoto/Shutterstock/All Over Press Costa Ricas damlandslag i fotboll

Zambias läge: Hoppas kunna spräcka VM-nollan innan hemresan

Sitter mer eller mindre i samma båt som dagens motståndare Costa Rica. Två matcher har resulterat i lika många förluster och dessutom med rätt så fula siffror. VM-debutanten från södra Afrika har förlorat båda sina matcher med 0–5.

Zambia kommer att få lämna turneringen tillsammans med Costa Rica oberoende hur matchen slutar.

Nu skulle det gälla att få fason på anfallsspelet och undvika att bli den fjärde VM-debutanten efter Colombia (2011), Japan (1991) och Nigeria (1991) att avsluta VM med noll gjorda mål.

Bildtext Zambias Matha Tembo hoppas på seger över Costa Rica i den avslutande matchen. Bild: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press Zambias damlandslag i fotboll

Håll koll på: Costa Ricas Europaproffs och Zambias lagkapten

Costa Rica har ett par spelare det gäller att hålla ett extra öga på: Melissa Herrera som spelar för Bordeaux i Frankrike och framtidsnamnet Priscila Chinchilla som representerar de skotska mästarna Glasgow City.

I det zambiska laget finns två spelare, Hellen Mubanga och Racheal Kundananji, som spelar i Spanien.

Men det är lagkaptenen Barbra Banda som är den stora stjärnan. 23-åringen slog igenom på allvar i OS i Tokyo där hon stod för två hattrick, ett mot Holland och det andra mot Kina. Hon spelar till vardags i Shanghai i Kina.

Kommentatorns tips: Costa Rica flyger hem med segerns sötma i munnen

Costa Rica är förhandsfavorit och det bättre laget. Centralamerikanskorna vinner med 2–0.