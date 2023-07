Rejäl urladdning i ödesmatchen – Australien överkom omdebatterad VAR-granskning och knep gruppsegern

Australiens VM fortsätter. Laget städade undan Kanada med 4–0 sista gruppspelsmatchen och är klart för åttondelsfinal. Även Nigeria gick vidare från gruppen.

Nya Zeeland slogs nyligen ut ur VM och idag gällde det för den andra värdnationen Australien att försöka undvika samma öde.

Laget behövde tre poäng mot Kanada, samtidigt som det räckte med ett kryss för motståndarna. Och det var ett pressat Australien som fixade biffen i ödesmatchen.

Hayley Raso gjorde två mål i första halvlek, Mary Fowler slog in bollen via stolpen efter paus, Steph Catley sköt in en straff på stopptid och Australien kunde pusta ut. VM fortsätter och hajpen i hemlandet lär nå nya höjder om en vecka då åttondelsfinalen spelas.

– Australien var det starkare laget under hela matchen. Det är fint att se en så här fin insats och laget går vidare, säger Yle Sportens expert Milla-Maj Majasaari.

Tidigt ledningsmål för Australien

Med tanke på tabelläget vid avspark förväntades Kanada prioritera försvarsspelet, men laget höll bara nollan i åtta minuter. Hayley Raso vände då upp i straffområdet och placerade in 1–0 till Australien.

Den assisterande domaren vinkade för offside men efter videogranskning godkändes målet till hemmaspelarnas stora glädje.

2 min Hayley Raso gav Australien ledningen - Spela upp på Arenan

Kanada var skakat efter det tidiga baklängesmålet och några minuter senare fick Raso ett nytt läge men målvakten Kailen Sheridan var med på noterna och gjorde en viktig räddning.

Hårfin offside

Australien hade ändå fått matchen dit man ville och efter en halvtimmes spel trodde alla att Mary Fowler gjorde 2–0.

Fowler dunkade upp bollen i nättaket efter en rörig situation men VAR påkallade domaren Stephanie Frapparts uppmärksamhet, och målet underkändes för en hårfin offside. Reprisbilderna visade senare att Ellie Carpenters häl var på fel sida av linjen.

– Jag är chockad och förstår inte det här. Båda spelarna har ryggen mot mål och det blir offside på grund av att hälen är på fel sida, säger Milla-Maj Majasaari.

– Man har vant sig med VAR och att man inte kan ta något för givet, men det här går in på topplistan över de tre märkligaste situationerna, säger kommentatorn Sebastian Backman.

2 min Australiens fullträff godkändes inte - Spela upp på Arenan

Men de australiensiska spelarna lät sig inte nedslås av beslutet. Laget fortsatte att pressa och det gav utdelning.

Några minuter senare var det inget snack om att målet skulle godkännas då Raso var på rätt plats igen. Hon petade in 2–0 efter ett svagt ingripande av Kanadas målvakt.

37 s Raso gör sitt andra mål mot Kanada - Spela upp på Arenan

Australien släckte Kanadas hopp efter paus

Australiens vassa första halvlek gjorde att regerande OS-mästarna Kanada var på väg ut ur VM. Då svarade förbundskaptenen Beverly Priestman med att göra fyra byten – bland annat plockades lagkaptenen Christine Sinclair av planen.

Det såg också bättre ut för Kanada efter paus men just då laget började komma in i matchen slog ”Matildas” till igen. Mary Flowler fick felträff men bollen gick in via stolpen i 58:e minuten och i det läget försvann Kanadas chanser till avancemang.

51 s Fowler gör Australiens tredje mål - Spela upp på Arenan

Det blev till slut en 4–0-seger för Australien då Steph Catley slog in en straff på stopptid. Australiens seger gjorde att laget vann gruppen då Irland och Nigeria samtidigt spelade oavgjort 0–0. För Nigeria betydde resultatet att lagetslutade tvåa i gruppen.

Australien kommer att möta tvåan i grupp B i åttondelsfinal den 7 augusti. Det kan bli England, Danmark eller Kina. För Nigeria väntar också någon av dessa tre lag i åttondelsfinal.

40 s Steph Catley nätar på straff - Spela upp på Arenan

Texten uppdateras..

