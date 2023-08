Skyskrapa i Moskvas internationella affärscentrum träffades ännu en gång i drönarattack – tolkas som Ukrainas påminnelse till vanliga ryssar

Moskva utsattes för ännu en drönarattack under efternatten på tisdagen. Det är tredje gången på ungefär en vecka. Enligt en del bedömare vill ukrainarna påminna vanliga ryssar om att det pågår ett krig i deras grannskap.

Under efternatten på tisdagen hördes ännu en gång explosioner över Moskva och det steg rök från det moderna Moskvas stolthet, Moskvas internationella affärscentrum.

Det ryska försvarsministeriet uppgav på Telegram att luftvärnet hade ”förhindrat en terrorattack från Kiev-regimen” och skjutit ner två drönare, som var på väg mot Moskva, i de västra förorterna till huvudstaden.

Den tredje drönaren ska, enligt försvarsministeriet, ha slagits ut med hjälp av elektronisk krigsföring. Men den kraschade i Moskvas internationella affärscentrum.

Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin uppgav att den här drönaren träffade samma skyskrapa, vars femte våning skadades i en motsvarande drönarattack natten till söndagen.

Bildtext Den här bilden visar skadorna på den träffade skyskrapan i Moskva i söndags. Bild: EPA-EFE Moskva

Nu ska den 21:a våningen ha skadats och enligt Sobjanin krossades fönster på en yta av 150 kvadratmeter, men det finns inga rapporter om att någon människa skulle ha skadats.

Enligt oberoende ryska exilmedier har flera ryska myndigheter sina kontor i den här byggnaden. Bland annat ministeriet för digital utveckling, kommunikation och massmedier.

Vnukovo internationella flygplats i Moskva stängdes ett tag under och efter drönarattacken, precis som i söndags.

Vita huset ”uppmuntrar inte” attacker inne i Ryssland

Så sent som på måndagen sa John Kirby, talesperson för USA:s nationella säkerhetsråd, att USA inte uppmuntrar till attacker inne på ryskt territorium, och att de inte heller vill möjliggöra dem.

Ukraina brukar inte direkt ta på sig de här attackerna som riktas mot mål på ryskt territorium.

Men efter söndagens drönarattack mot Moskva, så sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sitt kvällstal att är det är ”en oundviklig, naturlig och rättvis process” att kriget vänder tillbaka till Rysslands territorium, ”till dess symboliska centra och militärbaser”.

Vanliga ryssar bryr sig inte om drönarattackerna

Både The New York Times och The Guardian publicerade på måndagen artiklar där de analyserade de intensifierade ukrainska drönarattackerna mot ryska mål och attackernas betydelse.

New York Times bedömare (bakom betalmur) menar att attacker som riktas mot symboliska mål som Moskvas internationella affärscentrum påminner vanliga ryssar om krigets pris och att de ökar osäkerheten både bland allmänheten samt den ryska ledningen.

Enligt de här bedömarna har attackerna inte bara symbolisk betydelse, dessutom ställer attacker mot kontorshus i Moskva och mot mer militära mål det ryska försvaret inför logistiska utmaningar.

The Guardian har intervjuat den Moskvabaserade forskaren Andrej Kolesnikov, vid Carnegie Russia Eurasia Center.

Kolesnikov menar att de här drönarattackerna inte skrämmer vanliga ryssar nämnvärt eller påverkar deras syn på Ukrainakriget.

Ryssarna vill helst blunda för kriget och så länge drönarna träffar tomma kontorsbyggnader har de ingen större betydelse.

Källor: Reuters, AFP, YLe, The New York Times, The Guardian