Baltic Princess återvänder till rutten mellan Åbo och Kapellskär

Tallink Siljas passagerarfartyg Baltic Princess återgår till att trafikera på rutten mellan Åbo och Kapellskär och övergår till vintertidtabeller från och med den 22 augusti.

Fartyget var tänkt att börja åka till Kapellskär på vintertidtabellen först från och med den 4 september, men enligt ett pressmeddelande från Tallink Silja har man beslutat att tidigarelägga det här i enlighet med kundernas önskemål.

Baltic Princess har trafikerat på rutten mellan Åbo och Stockholm under sommarsäsongen, då det under sommaren är fler som åker till Stockholm, särskilt med egen bil. Under vintersäsongen åker passagerarna huvudsakligen på kryssningar.

En förändring från i vintras är att Baltic Princess nu stannar i Mariehamn i stället för Långnäs på Åland på tillbakaresan från Kapellskär till Åbo.

På så sätt kan passagerarna kombinera kryssningen med en hotellsemester i Mariehamn eller någon annanstans på Åland.