Regeringen skär ner stöd som ska förbättra kvinnors möjligheter i arbetslivet – tänker arbeta för jämställdhet på andra sätt

Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) blir pappaledig i ungefär två månader efter nyår. Det meddelade han på Facebook på tisdagskvällen.

Centerns ordförande, finansminister Annika Saarikko föreslår att näringsminister Mika Lintilä (C) ska ta över försvarsministersportföljen under Kaikkonens föräldraledighet. Lintilä föreslås under Kaikkonens frånvaro från 6 januari till slutet av februari ha hand om två portföljer.

Beslutet fattas formellt på torsdag av Centerns partistyrelse, riksdagsgrupp och europarlamentariker, rapporterar STT.

Kaikkonen och hans hustru Jannika Kaikkonen har två söner. Den äldre pojken är två år och den yngre ett halvt år.