Popstjärnan Lizzo åtalas för sexuella trakasserier och vikthets mot anställda

Den amerikanska popartisten Lizzo åtalas av tre av sina tidigare dansare för bland annat sexuella trakasserier, vikthets och en ohälsosam arbetsmiljö.

Stämningsansökan, som lämnades in till en domstol i Los Angeles på tisdagen, innehåller anklagelser om sexuella, religiösa och rasmässiga trakasserier, liksom diskriminering, misshandel och olaga frihetsberövande.

Det är artistens före detta dansare Arianna Davis, Crystal Williams och Noelle Rodriguez som för stämningsansökan. De ska bland annat ha tvingats utstå sexuellt nedvärderande beteende och blivit pressade att delta i sexshower mellan åren 2021 och 2023.

Lizzo ska också ha spridit falska rykten om att dansarna druckit alkohol på jobbet, rapporterar NBC.

Dessutom hävdar stämningsansökan att dansteamets kapten, Shirlene Quigley, tvingade sin kristna tro på dansarna och hånade dem som har sex före äktenskap.

Svarta dansare särbehandlades

I stämningsansökan hävdas också att chefer på artistens produktionsbolag, Big Grrrl Big Touring, Inc (BGBT), ofta anklagade de svarta medlemmarna i dansteamet för att vara lata, oprofessionella och ha dålig attityd. ”Liknande anklagelser riktades inte mot dansare som inte är svarta”, står det i ansökan.

Davis och Williams fick sparken från dansteamet, medan Rodriguez senare sade upp sig på grund av den kränkande arbetsmiljön.

Lizzo, som egentligen heter Melissa Viviane Jefferson, är känd för låtar som till exempel About Damn Time, 2 Be Loved (I Am Ready) och Truth Hurts. Hennes budskap om kroppspositivism och självkärlek har fått genklang över hela världen.

Varken Lizzo eller hennes representanter har svarat på anklagelserna.