Barbie årets mest sedda film i Finland – distributören om succén: ”Inte bara en tjejfilm”

Den nya Barbiefilmen har blivit årets hittills mest sedda film i Finland på mindre än två veckor. Filmdistributören Warner Bros. Discovery förklarar filmens succé.

Nu är det officiellt – med sina 303 000 tittare är Barbie den mest sedda filmen på bio i Finland i år.

Det bekräftar Minna Lampolahti, försäljningschef för mediebolaget Warner Bros. Discovery i Finland, för Svenska Yle.

”På grund av hajpen kring Barbie förväntade vi oss att filmen skulle bli stor, men man kan aldrig vara helt säker på om det syns i biograferna”, skriver Lampola i ett e-postmeddelande.

Enligt Lampolahti har Barbie i genomsnitt setts av 23 000 biobesökare dagligen i Finland sedan filmens premiär den 21 juli.

”I det stora hela har den här rosa tsunamin överraskat även oss. Tittarsiffrorna har tidvis gjort mig helt mållös”, skriver hon.

Att filmen lockar varierande publik ligger bakom Barbiefilmens framgång, menar Lampola.

”Siffrorna indikerar att det inte bara är en 'tjejfilm', utan att den lockar folk oavsett kön och passar både de som gillar underhållande filmer och de som söker mer djup i innehållet”.

Barbie är regisserad av Greta Gerwig och har världsstjärnorna Margot Robbie och Ryan Gosling som huvudrollsinnehavare.

Warner Bros. Discovery står för filmens distribution i Finland.

Efter onsdagens biovisningar tog Barbiefilmen över förstaplatsen från filmen Super Mario Bros. Movie, som har setts av närmare 280 000 personer.

På tredje plats på listan över årets mest sedda filmer är Risto Räppääjä ja villi kone, som har sålt drygt 200 000 biobiljetter.

En av årets mest uppmärksammade filmer, Oppenheimer, placerar sig på åttonde plats med cirka 160 000 tittare.