Molde var starkare på hemmaplan – Champions League-kvalet över för HJK

Molde vann den andra delmatchen 2–0, totalt 2–1.

Norska mästarna Molde inledde starkt och den första halvtimmen såg HJK:s försvar riktigt pressat ut. Men några riktigt farliga lägen lyckades Molde inte skapa. Inte heller gällde tredje gången gillt, när Molde fick tre hörnor på raken. HJK:s målvakt Jesse Öst, som skadade axeln i den första delmatchen och stod över fotbollsligamatchen mot SJK, spelade lugnt och säkert mellan stolparna. Erik Breivik och Emil Haugan misslyckades båda i sina avslut.

I den 31:a minuten vaknade det gulklädda HJK-anfallet. Efter en lovande kontring sprang Topi Keskinen sig lös, men planen var för kort och bollen rymde över korlinjen. Några minuter senare var Keskinen, som stod för HJK:s enda fullträff i den första delmatchen framme igen, men Moldes keeper Jacob Karlström lät sig inte överraskas den här gången.

Alldeles i slutet av första halvlek fick Molde en straffspark bara någon meter från straffområdet, men bollen fastnade på muren.

Drömräddningar av Öst räckte inte hela vägen

I början av andra halvlek stod Jesse Öst för en riktig drömräddning när han lyckades stoppa bollen med en hand då Moldes Markus Kaasa placerade ett kraftfullt skott mot nedre högra hörnet. Med den norska aftonsolen i ögonen klarade Öst ensamt ännu ett norskt anfall, då hela HJK-försvaret såg ut att ha blivit tappade bakom en vagn.

Efter flera misslyckade försök satte Molde in en ny växel och i den 74:e minuten nickade Kristian Eriksen bollen i målramen och bollen studsade oturligt via Öst in i mål. Efter det spelade Molde som i extas och fortsatte att pressa HJK. I den 89:e minuten satte Ola Brynhildsen segermålet och de norska mästarna fortsätter vidare till den tredje kvalomgången där de möter vinnaren i matchparet KI (Färöarna)–Häcken (Sverige)

För HJK betyder förlusten mot Molde att Champions League-kvalet nu är över. I stället möter de Qarabag FK (Azerbajdzjan) i Europaligans tredje kvalomgång. Den första delmatchen spelas den 10.8 i Baku.

Resultat

Molde – HJK 2-0 (0–0), totalt 2–1

74' Kristian Eriksen 1–0

89' Ola Brynhildsen 2–0

Artikeln uppdateras...