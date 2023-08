Gamla stan är för alla – invånarna bjuder på en titt bakom husfasaderna och en hel del kultur och historia

Gamla stan i Ekenäs är med sin gatustruktur från Gustav Wasas tid och mångsidiga byggnation från 1700- och 1800-talen en av Finlands få medeltida stadsdelar som finns kvar.

Förutsatt att vädrets makter står på arrangörernas sida, förväntas det myllra av liv och rörelse i Gamla stan i Ekenäs på lördag (5.8).

Bildtext Vid påsk har föreningen Gamla stan i Ekenäs också bjudit in till påskäggsjakt. På bilden Viveca Blomberg och Christian Gröndahl. Arkivbild.

Då bjuder den aktiva invånarföreningen Gamla stan i Ekenäs in allmänheten till en heldag i stadsdelen med program som riktar sig till hela familjen.

Nästan intakt medeltida stad

Startpunkten blir på Basatorget där arkitekten och guiden Yrjö Sahlstedt öppnar evenemanget.

Han ser Gamla stan som ett viktigt kulturarv att förvalta.

– Den är ju inget museum, där bor folk vilket gör att fastigheterna hela tiden underhållits, reparerats och utvecklats.

Enligt honom ligger en del av Gamla stans charm i spänningen mellan det privata och offentliga.

Bildtext Innergårdarna är lummiga och mysiga.

– Husen och fasaderna är ju det som besökarna ser, medan gårdarna är de boendes privata gårdar.

Han uppskattar att merparten av de gamla träd som stått där lika länge, om inte längre än husen – de så kallade kvartersträden – i de flesta fall har fått stå kvar. Också trädgårdarna är frodig och lummiga.

Enligt Sahlstedt är Gamla stan definitivt värd att bevara för kommande generationer och en angelägenhet för alla.

Program för hela familjen Öppna Här är ett axplock av det som händer på olika platser i Gamla stan under evenemanget Gamla stan lever. BASATORGET Arkitekt Yrjö Sahlstedt öppnar evenemanget. På torget ordnas lotteri, folkdans, spelmansmusik, kafé, försäljning av grillkorv med mera. Basatorget är också startpunkt för olika guidade promenader, på både svenska och finska. Man kan välja mellan temaguidning som berättar om ”Historiska personer i Ekenäs” eller en dramatiserad guidning ”I Helene Schjerfbecks fotspår”. VÅGHUSPARKEN Våghusparken förvandlas dagen till ära till barnens egen Våghalspark med en mängd roliga aktiviteter och program. Här kan man prova på kanotpaddling med kanotklubben Wågen, pyssla och mysa med mormorsstugan i kiosken, titta på professor Bluffos trolleritrick eller leka gammaldags lekar som barnen i gamla stan lekte förr. Juvelen i kronan blir duon Sås och Kopps 30-årsjubileumskonsert klockan 14. FISKTORGET På Fisktorget står en fin, röd gammal brandbil som man kan beundra. ÖPPNA TRÄDGÅRDAR En del av trädgårdarna i Gamla stan öppnas för besökare och erbjuder en unik möjlighet att titta in bakom staket och portar som andra tider är stängda. Ägarna berättar om gårdarnas historia, trädgårdsväxter och annat intressant. FM I GATUMUSIK FM i gatumusik går också av stapeln denna dag och trubadurer uppträder på olika platser i stan. Rösta på din favorit och i slutet av dagen utses vinnaren. ANTIKVÄRDERING Ta med ett gammalt föremål som du vill veta mera om. Antikexperter berättar om föremålet och ger också en uppskattning av värdet. Bildtext Ekenäs kyrka ligger i Gamla stan. Bild: Yle/Robin Lindberg Ekenäs,västnyland,ekenäs kyrka,Raseborg,kyrka EKENÄS KYRKA I parken vid kyrkan kan barnen leta reda på kyrkråttor som gömmer sig på olika ställen. Hitta alla och fyll i en blankett så kanske en överraskning väntar. BIO FORUM Hur Ekenäs såg ut förr i tiden får man veta om man tar sig till Bio Forum där gamla Ekenäsfilmer förevisas. GAMLA BASTUN Antik- och vintagemarknad. Här kan man också bekanta sig med hur den gamla bastun förändras till bostäder och affärslokaler. MÖBELRESTAURERING ANNE SYRÉN I Anne Syréns verkstad får man bekanta sig med möbelrestaurering. VIKINGAMAGI I ATELJÉ SÄDE Konstnären Säde Nykopps konstverk i vikingastil. SMEDENS GÅRD På smedens gård kan man följa med smedens arbete. Källa: Gamla stan i Ekenäs rf pressmeddelande

En levande stadsdel

En stor del av verksamheten i föreningen Gamla stan i Ekenäs går ut på att inkludera dem som inte bor där i hur det är att bo och verka i den gamla staden.

– Vi tycker det är väldigt roligt att alla i Gamla stan ställer upp och bjuder på sig själv och öppnar sina trädgårdar. Det är en unik möjlighet att få titta på det som finns bakom staketen, säger föreningen Gamla stans viceordförande Viveca Blomberg.

Bildtext Viveca Blomberg är viceordförande för föreningen Gamla stan i Ekenäs. Hon hoppas på extra mycket besökare i år.

Den historiskt värdefulla stadsdelen är förstås en av Ekenäs största och viktigaste sevärdheter, men i och med att husen och gårdarna faktiskt är hem för många människor, så är det inte så lätt att bilda sig en uppfattning om vad som gömmer sig bakom de pittoreska portarna och huslängorna.

Nelli Paasikivi-Ahlström kommer öppna sin trädgård under evenemanget och bjuder in allmänheten för att ta del av sin prästgård som är från 1600-talet. Besökarna har dessutom möjlighet att ta del av en fotoutställning under visningen.

– Jag tycker det är en underbar möjlighet att kunna visa vad som finns bakom de stängda portarna. Människor kanske får en vision av hur man levde förr i tiden, säger Nelli Paasikivi-Ahlström.

Bildtext Nelli Paasikivi-Ahlström visar upp sin trädgård från 1600-talet under evenemanget Gamla stan lever. Besökarna får även en fotoutställning på köpet under visningen.

Både Viveca Blomberg och Nelli Paasikivi-Ahlström är nöjda med hur Gamla stan i Ekenäs ser ut. De tycker inte att det är ett bekymmer att alla butiker och kaféer inte ligger i själva Gamla stan.

– Det är bara ett stenkast till all service, säger Viveca Blomberg.

Det som däremot båda håller med att är ett problem är parkeringen i Gamla stan.

– Vi är lite oroliga för den här minskningen av parkeringsplatser som planeras av staden. Jag hoppas att det omvärderas nu, säger Nelli Paasikivi-Ahlström som bor i Gamla stan.

Föreningen brukar ordna ett tiotal evenemang per år, bland annat har påskäggsjakten blivit ett begrepp. Den här dagen kommer dock att bli stadens största evenemang.