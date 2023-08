Barbie och Oppenheimer lockar rekordmånga biobesökare också i Lovisa – gick från enstaka kunder till fullt hus på ett par veckor

Sommarens storfilmer Barbie och Oppenheimer har lockat fram Lovisas biobesökare efter en långsam försommar. Ibland har kassaköerna varit så långa att visningarna har försenats.

I Kino Marilyn i Lovisa började biosommaren väldigt lugnt. Både juni och juli var ganska tysta, under vissa föreställningar hade de sammanlagt en eller två kunder vid visningarna. Men så hände något i slutet av juli. Plötsligt sköt besökarmängden upp i höjden.

– Under de senaste veckorna har det varit full rulle, berättar Sini Hakkarainen-Suonpää som äger biografen.

Filmerna Barbie och Oppenheimer hade båda premiär i slutet av juli och deras inflytande på besökarsiffrorna är påtaglig. Det är ändå Barbie som överlägset tar förstaplatsen. Indiana Jones and the Dial of Destiny når också topp 3-listan i Kino Marilyn.

– Månadsskiftet har varit exceptionellt bra, det är sällan som det finns filmer som lockar så mycket publik som Barbie har gjort, säger Hakkarainen-Suonpää.

Trots att Barbie bara gått att se i Lovisa sedan två veckor tillbaka, är den redan den femte mest sedda filmen under de senaste fem åren i Kino Marilyn. I hela Finland är den redan den mest sedda filmen i år.

Filmens popularitet överraskade Hakkarainen-Suonpää, som hade väntat att Oppenheimer skulle bli sommarens storfilm. Barbies överväldigande siffror var oväntade.

Det var ett stort hopp från sommarens början, då de kunde ha dagar med sammanlagt endast tio biobesökare per dag. Till Barbiefilmen har det ibland kommit uppemot hundra personer per visning.

Under sommaren har bion sammanlagt haft 2300 besökare, varav 600 har kommit för att titta på Barbie. Det är en avvikande mängd från normalsomrar, berättar Hakkarainen-Suonpää. Det här beror på att den här sommaren haft flera storfilmer samtidigt.

Förra sommaren var det Top Gun: Maverick och barnfilmen Minioner: Berättelsen om Gru som var de stora dragplåstren, men de nådde inte samma siffror som årets sommarfilmer.

– Barbie, Oppenheimer och Indiana Jones har dragit in häftiga mängder kunder, för att vara sommarfilmer.

Godishyllorna töms under kvällarna

Kundmängderna har ändå inte skapat något större trubbel. Kino Marilyn har inte behövt ha flera anställda på jobb än tidigare utan klarar sig fortfarande med en person vid kassan. Däremot har filmvisningen ibland försenats med några minuter på grund av att kassakön varit så lång.

– Våra arbetstagare har varit nöjda då de äntligen haft saker att göra, om man jämför med hur tyst försommaren var. Det är trevligt med omväxling, att ibland också få ha fullt hus, konstaterar Hakkarainen-Suonpää.

– En kväll tog snacksen slut så vi hade inga snacks på två dagar. Godishyllorna är ofta tomma i slutet av kvällarna.

Det är första gången som Kino Marilyn varit med om något liknande. Hakkarainen-Suonpää berättar att filmerna Tove och Mamma Mia också var enormt populära då de gick, men eftersom Barbie och Oppenheimer båda är vilt populära och dessutom går samtidigt, så går filmsnacksen åt mer än någonsin förut.

Ända sedan våren har de vid bion märkt att kunderna börjat hitta tillbaka efter coronaåren. Den enda kundgruppen som väcker oro med sin frånvaro är de unga biobesökarna, som ännu inte riktigt börjat återvända i samma mängd som de andra åldersgrupperna.

– Ungdomarna är inte lika aktiva besökare som andra, men man får hoppas på att det skulle komma fler filmer som Barbie, som lockar också dem.

Till Barbie har det kommit biobesökare från alla åldrar, också en hel del unga pojkar. Hakkarainen-Suonpää tror att det här delvis också förklarar biosnacksens åtgång, eftersom andra stora filmer ofta lockat en äldre publik som inte är lika intresserade av att avnjuta popcorn och dylikt som yngre tittare.

Hakkarainen-Suonpää tror att höstens lockbeten kommer att vara filmerna Dune: Part Two, Paw Patrol: Storfilmen och The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.