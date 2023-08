Stormen Hans drar fram över Sverige – vägar har rasat och tåg har spårat ur

Stormen Hans har orsakat översvämningar, fått vägar att rasa och ett tåg att spåra ur i Sverige. Från och med den 8 augusti gäller en röd vädervarning på flera håll i landet.

Åskan och regnet har orsakat strömavbrott, eldsvådor och översvämningar i källarlokaler, rapporterar tidningen Expressen. Under söndagen registrerades över 25 400 blixtar i Sverige, meddelar det svenska meteorologiska institutet SMHI.

Under måndagen 7 augusti gäller gul varning för regn, höga flöden eller skyfallsliknande regn i Sverige. Från och med tisdagen den 8 augusti gäller röd varning på grund av vädret i Västergötland, Värmland, Jönköping och Örebro.

En röd varning innebär i Sverige att det kan bli stor fara för allmänheten och mycket allvarliga konsekvenser för samhället.

Bildtext Ett tåg spårade ur mellan Hudiksvall och Iggesund till följd av ovädret. Bild: EPA-EFE Sverige,väderlek,olyckor,tåg,järnvägstrafik,regn,stormar,Sundsvall,Stockholm,Hudiksvalls kommun

Stora mängder regn kan orsaka rikligt flöde i åar, bäckar och diken, och flödet i vattendragen kan vara mycket stark.

Under de närmaste dagarna kan det komma till och med 100 millimeter regn i delar av landet, rapporterar Expressen. Enligt prognoserna ska det regna allra mest i Värmland och Dalarna, två landskap i mellersta Sverige som gränsar till Norge.

Vägar kollapsar och tåg spårar ur

Enligt expressen har Jönköping drabbats hårt av ovädret. Det kraftiga regnvädret har bland annat fått vägar att kollapsa.

Under söndagen fick den lokala räddningstjänsten i Jönköping in 65 larm med koppling till ovädret. Största delen handlade om översvämmade källarlokaler.

Bildtext På måndagen svämmade Västkustvägen E6 över utanför Malmö. Bild: EPA-EFE Sverige,väderlek,Regnigt väder,stormar,Skåne

Det kraftiga regnet fick ett tåg med personvagnar att spåra ur mellan Hudiksvall och Iggesund strax efter lunchtid på måndagen. Banvallan rasade till följd av ovädret och två av tågets fyra vagnar spårade ur. Tre personer fördes till sjukhus.

Musikfestivalen Digiloo som skulle ordnas i Söderköping på söndagen ställdes också in på grund av åskväder.

Störningar i trafiken

Ovädret har orsakat störningar i flyg- färje- och vägtrafiken till och från Sverige.

Bolaget Polferries har ställt in söndagens och måndagens färjetrafik mellan Sverige och Polen. Också Stena Line har ställt in färjetrafiken under måndag kväll och tisdag morgon mellan Karlskrona i Sverige och Gdynia i Polen.

Två flyg på väg mot Stockholm Arlanda flygplats styrdes på söndagen om mot Oslo. Stormen orsakade under söndagen förseningar i flygtrafiken på flygplatserna Arlanda i Stockholm och Landvetter i Göteborg. Under måndagen uppgavs läget på flygplatserna vara mycket bättre.

Ovädret hade fram till måndag eftermiddag inte orsakat störningar i flyg- eller färjetrafiken mellan Sverige och Finland.

Källor: STT, Aftonbladet, Expressen, SVT