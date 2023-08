Börselen är på minus hela dagen i dag – lönar sig att bada bastu

Ovädret som drar över Finland för med sig hårda vindar, men också väldigt billigt börspris på el.

I dag kan hushåll med börspris på el få riktigt billig el.

– Om man nu kan bada bastu så är det ju bra, säger Maarit Uusitalo som är chef för kontrollrum på stamnätsbolaget Fingrid.

Att tvätta kläder eller ladda elbilen lönar sig, det kostar nämligen inget förutom en slant för överföringen.

– Vi har haft negativa priser tidigare i år, men inte på varje timme under dygnet.

Priset kommer att röra sig mellan -0,01 och -1,16 cent per kilowattimme under tisdagen. Dagens minuspris kan jämföras med augusti i fjol. Då kostade börsprisen på elen i snitt 26,15 cent per kilowattimme.

Sol, vind och vatten

När det blåser mycket, solen skiner och nederbörden är dryg, kan olika elkraftverken dra nytta av det. Men ifall det blåser allt för mycket kan vindkraftverken också minska sin produktion om det inte finns tillräckligt med efterfrågan just då.

Också de negativa priserna kan inverka på produktionen.

– Om det är negativt pris måste vindkraftverken betala när de producerar el, säger Maarit Uusitalo.

Börselens pris bestäms i realtid utifrån tillgång och efterfrågan. I dag är tillgången enorm på grund av vindarna och vindkraftverken och efterfrågan lite mindre på grund av sommarförbrukning, säger Maarit Uusitalo.

Källor: STT, sahko.tk