Presidentkandidat mördad i Ecuador – var en av de mest kritiska rösterna mot korruption

I samband med ett kampanjevenemang kom en person fram till presidentkandidaten Fernando Villavicencio och sköt honom. Villavicencio dödförklarades kort därefter på ett sjukhus.

Den ecuadorianska politikern och presidentkandidaten Fernando Villavicencio har tagit emot flera dödshot inför landets presidentval den 20 augusti.

På onsdagen, när Villavicencio skulle sätta sig i en bil efter ett kampanjevenemang i en skola i huvudstaden Quito, blev han skjuten med flera skott. Åtminstone ett skott var riktat mot huvudet.

Strax innan hade en granat slängts mot honom, men den detonerade inte.

Villavicencio fördes till ett närliggande sjukhus där han dödförklarades en stund senare. Han blev 59 år gammal.

Åtminstone nio andra personer skadades i dådet, bland dem en polis. Det finns olika uppgifter om antalet gärningspersoner, vissa medier skriver om en person, andra om flera. En gärningsperson dog senare i en eldstrid med polisen.

Kritik mot tidigare presidenten

Det är bara en dryg vecka kvar till presidentvalet i Ecuador. Åtminstone än så länge finns inga uppgifter om att valdagen skulle senareläggas på grund av mordet.

Villavicencio är en tidigare journalist som har sadlat om och blivit politiker, under senare år har han suttit i Ecuadors parlament. Han var en av de mest kritiska rösterna mot korruption, särskilt under åren 2007 till 2017 då han aktivt lämnade in flera juridiska klagomål mot den dåvarande presidenten Rafael Correa och hans regering.

Correa reagerar ändå med bestörtning på mordet.

– Ecuador har blivit en misslyckad stat. Landet mår dåligt. Min solidaritet är med hans familj och med alla familjer som är offer för våld, säger Correa.

Villavicencio var en av åtta kandidater i Ecuadors presidentval. Opinionsundersökningar visade att han kunde ha fått kring sju procent av rösterna, så han hörde inte till de starkaste kandidaterna.

Kriminella organisationer har gjort landet oroligt

Ecuadors sittande president Guillermo Lasso uppger att kriminella organisationer ligger bakom mordet på Villavicencio. Lasso ställer själv inte upp i valet.

– För att hedra hans minne och hans kamp försäkrar jag att detta brott inte går ostraffat förbi. Den organiserade brottsligheten har gått väldigt långt, men lagen kommer att falla på dem med hela dess tyngd, säger Lasso.

Ecuador har varit förhållandevis lugnt för att vara ett sydamerikanskt land, men våldsamheterna har ökat de senaste åren då narkotikahandeln har vunnit terräng. Kriminella organisationer kämpar för att få så stor andel av marknaden som möjligt. Ibland är kampen blodig.

Enligt Edison Romo, en tidigare militärunderrättelseofficer, ansåg internationella kriminella organisationer att Villavicencio var ett hot mot dem.

