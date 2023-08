HJK förlorade bortathrillern i Azerbajdzjan – kniven mot strupen i hemmareturen

HJK förlorade med 2–1 i bortamötet mot azeriska Qarabag FK i kvalet till Europa League. Fotbollsligalaget har nu uppförsbacke inför returmötet i Helsingfors.

Efter att HJK:s Champions League-drömmar gick i kras mot norska Molde inleddes i stället äventyret mot Europa League i den tredje kvalomgången mot azeriska Qarabag.

Qarabag inledde starkare och var på väg upp i ledning efter endast fem minuter, men VAR kom till HJK:s räddning och målet dömdes bort. Första halvleken slutade mållös.

I den andra halvleken började målen rassla in. Leandro Andrade satte hemmalaget upp i ledning när ungefär en timme spelats. I den 77:e minuten kvitterade HJK då Anthony Olusanya satte bollen i mål från Santeri Hostikkas framspel.

Någon minut senare hade HJK en enorm chans att ta ledningen. Ett stolpskott efterföljdes av en häpnadsväckande dubbelparad av Qarabag-målvakten Shakhruddin Magomedaliyev.

I stället var det hemmalaget som kontrade in vinstmålet i den 85:e minuten då Juninhos skott studsade via HJK-backen Joona Toivios ben in i mål.

HJK får chansen att vända på dubbelmötet då Qarabag kommer på besök till Helsingfors nästa veckas torsdag. Lyckas HJK ta sig vidare är laget automatiskt kvalat till Conference League, och får fortsätta kämpa om spel i Europa League i nästa kvalomgång.