Tony Gustavssons solklara besked inför Australiens VM-kvartsfinal: Tveklöst att Sam Kerr startar om hon är hundra

Det finns ingen tvekan – Sam Kerr startar i hemmanationens VM-kvartsfinal om hon passerar sista medicinska testet. Det oroar inte oss alls, säger Frankrikes förbundskapten Hervé Renard.

Ett helt fotbolls-VM byggdes Down Under med Sam Kerr som frontfigur. Fyra matcher in i turneringen väntar hemmapubliken i Australien fortfarande på att få se fixstjärnan från start.

Och efter inhoppet i åttondelsfinalen mot Danmark kommer här prognosen som australierna har väntat på.

– Aldrig någonsin skulle Sam kunna vara ett störningsmoment i laget. Och jag vill vara väldigt tydlig: om Sam är redo att spela nittio minuter, då startar hon. Det är inte ens en fråga, och det vet hela laget om, säger förbundskaptenen Tony Gustavsson på dagens presskonferens.

– Vi pratar trots allt om Sam Kerr. Om hon är redo att spela nittio minuter och förlängning är något som vi bestämmer i kväll. Men det är tveklöst så att hon spelar från start om hon är redo fysiskt.

Renard: Oroar mig inte

Dagen före premiären mot Irland drog Kerr på sig en vadskada. Till sista gruppspelsmatchen mot Kanada var Chelsea-anfallaren tillbaka på bänken och senast gjorde hon alltså sina första VM-minuter.

– Spelar hon eller inte? Det oroar inte mig. Båda lagen har starka kort framåt – och jag skulle inte byta ut mina anfallare mot deras, säger Frankrikes förbundskapten Hervé Renard.

1 min VM-godis från Australien – utökar efter propagandafotboll mot Danmark - Spela upp på Arenan

Trots att Australiens offensiv har levererat i VM är Kerr efterlängtad till stormötet med Frankrike i kvartsfinalen.

– Det senaste halvåret har det här laget visat att alla bidrar och är beredda att kliva fram. De stöder varandra och ingen gnäller, säger Gustavsson.

Två lag utan VM-medalj

En ny publikfest väntar i lördagens tidiga kvartsfinal. Arenan i Brisbane tar över 50 000 åskådare och det kommer att vara smockfullt med australier i sista korsningen på gränsen mellan ett godkänt VM och ett succé-VM för båda lagen.

Australien har aldrig gått längre än till en kvartsfinal i VM, Frankrike har i sin tur spelat semifinal en gång och aldrig tagit VM-medalj.

– Totalt sett har turneringen varit en fullträff och vi kan bara gratulera Australien. I morgon kommer en match som lever upp till orsaken att fira, säger Renard.

Lördagens två VM-kvartsfinaler är Australien–Frankrike (klockan 10.00) och England–Colombia (klockan 13.30). Båda matcherna sänds i TV2 och på Arenan.

