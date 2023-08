Åtalen mot Trump kostar honom miljoner – kampanjkassan får i nuläget in mindre än han gör av med

Med miljonbetalningar till minst åtta olika advokatbyråer är det inte bara själva åtalen i New York, Florida och Washington DC som USA:s förre president Donald Trump behöver oroa sig över.

Kan Donald Trump leda sin återvalskampanj från fängelse?* Frågan ställs av nyhetsbyrån AFP och kan tas som ett tecken på att allt inte ser ljust ut i Trump-lägret.

Att ha inte mindre än tre olika åtal på gång i tre olika domstolar är knappast idealiskt när man som Trump förbereder sig för en presidentvalskampanj.

Tidningen New York Times har tagit en närmare titt på Trump-lägrets finanser och konstaterar att kostnaderna för närvarande överstiger intäkterna.

Under de första sex månaderna år 2023 samlade Donald Trump och honom närstående grupperingar genom olika insamlingar och arrangemang in 67 miljoner dollar i donationer för Trumps återvalskampanj och hans rättegångskostnader. Det visar uppgifter från den amerikanska kampanjfinansieringsmyndigheten Federal Election Commission (FEC), rapporterar New York Times.

67 miljoner dollar är mycket pengar, men bara några miljoner mer än de 63 miljoner dollar som Trumps kampanjmaskineri har använt under samma tidsperiod. För kampanjekonomin blir det därför problematiskt när ytterligare 27 miljoner dollar betalas ut – i advokatarvoden och andra kringkostnader i samband med de olika rättegångar som den förre presidenten är i inblandad i.

Ett pelardiagram som visar att Trumps utgifter och inkomster går ganska jämt ut - utom rättegångsrelaterade utgifterna på 27 miljoner dollar som utgör nästan en tredjedel av stapeln till höger. Trumps kampanj- och rättegångskassa Inkomster och utgifter samt rättegångsrelaterade utgifter under perioden ​ januari-juni 2023 | Källa: FEC / New York Times Övriga intäkter/utgifter Rättegångsrelaterade utgifter Intäkter Utgifter 0 milj. dollar 20 milj. dollar 40 milj. dollar 60 milj. dollar 80 milj. dollar 100 milj. dollar

Enligt New York Times har Trump under första halvan av året betalat över en miljon dollar var till minst åtta advokatbyråer. Advokat- och utredningskostnaderna väntas dessutom öka kraftigt när de – tillsvidare – tre olika åtalen mot honom går vidare i New York, Florida och Washington DC.

Åtalen mot Donald Trump – läget i augusti 2023 Öppna Sjätte januari-åtalet Gäller: Försök att omkullkasta valresultatet 2020 och stormningen av kongressbyggnaden den 6 januari 2021. Var: Washington DC Åklagare: Jack Smith, särskild åklagare för justitieministeriet När: Åtal väcktes 1 augusti 2023, rättegångsdatum väntas inom kort Läs mera: Trump åtalas för att ha försökt kullkasta valresultatet 2020 Dokumenten i Mar-a-Lago Gäller: Hanteringen av hemligstämplade dokument efter att han avgått som president. Trump och två av hans anställda anklagas också för att ha konspirerat för att förstöra upptagningar från säkerhetskameror i samband med hanteringen av hemligstämplade dokument. Var: Florida Åklagare: Jack Smith, särskild åklagare för justitieministeriet När: Rättegången ska inledas 20 maj 2024 Läs mera: Åtalet offentliggjordes: Trump åtalas på 37 punkter – hade lådor med hemligstämplat material i badrummet Hysch-pengar före valet 2016 Gäller: Betalningar via Trumps förra advokat Michael Cohen till porraktrisen Stormy Daniels för att tysta ner uppgifter om påstådd otrohet inför presidentvalet 2016. Var: New York Åklagare: Alvin Bragg, distriktsåklagare på Manhattan När: Rättegången ska inledas 25 mars 2024 Läs mera: Donald Trump inför rätta i New York – åtalas på 34 punkter Och dessutom ... ... väntas inom kort beslut om ett åtal mot Trump för försök att påverka valresultatet i delstaten Georgia i samband med presidentvalet 2020. Den 2 oktober inleds en rättegång i New York där delstatsåklagare Letitia James åtalar Trump för företagsbedrägeri. I januari 2024 inleds ett andra civilmål för ärekränkning i samband med anklagelser och motanklagelser i fallet E. Jean Carroll.

– Det här kommer att vara otroligt dyrt, säger försvarsadvokaten Ben Brafman till New York Times.

– Inte bara har han nu att göra med tre separata jurisdiktioner, och ingen vet riktigt vilket fall som kommer att tas upp först, utan de kommer alla att kräva att hans advokater samtidigt driver utredningar, efterforskning och är redo, säger Brafman, som själv inte är inblandad i något av åtalen mot Trump.

Ger fart åt insamlandet

Republikanen Trump använder själv åtalen mot sig som bevis på att demokraterna utnyttjar rättsmaskineriet mot honom. Han uppger också att anklagelserna ökar stödet för honom.

Åtalen verkar också få hans anhängare att öppna plånboken. Hela 40 procent av de medel han samlade in som onlinedonationer under de första sex månaderna 2023 kom under två enveckasperioder i samband att de första åtalen väcktes mot honom tidigare i år, uppger New York Times.

Men allt ser inte ljust ut. Av de pengar som Trump samlar in går nu en allt större del direkt till konton som betalar för kostnader i samband med rättegångarna. Det gäller alltså inte bara advokatarvoden, utan också betalningar till utredare och andra – inklusive ersättningar till Trumps medåtalade.

Assistenten Walt Nauta, som åtalas som expresidentens medkonspiratör i fallet med de hemligstämplade dokumenten, har fått närmare 85 000 dollar i betalningar under första halvan av det här året.

Att pengarna inte går direkt till kampanjen medger Trump själv.

”Resurser som skulle ha gått till reklam och evenemang kommer nu att användas till att bekämpa den radikala vänsterns gangstrar i ett otal domstolar”, skrev han nyligen på Truth Social.

Bildtext Donald Trump talar under ett kampanjmöte i Erie i Pennsylvania den 29 July 2023. Bild: Joed Viera / AFP

Kan Donald Trump leda sin återvalskampanj från fängelse?

Svaret är ja. Två andra amerikanska presidentkandidater har i tiden också fört sin kampanj från fängelse.

Fem gånger ställde Eugene V. Debs upp som socialistisk presidentkandidat i USA och år 1920 gjorde han det från en fängelsecell i Atlanta efter att som krigsmotståndare ha dömts till tio års fängelse för att ha uppmanat folk att inte inställa sig om de blir inkallade till tjänst i första världskriget.

Lyndon LaRouche ställde upp i presidentvalet i USA hela åtta gånger från 1976 till 2004, än som vänsterkandidat, än som demokrat eller oberoende. Under valet 1992 satt han i federalt fängelse för skattefusk.

Källor: New York Times, AFP, New York Magazine